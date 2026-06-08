Segob halla explosivos en autobús de Ayotzinapa rumbo a CDMX

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Ciudad de México, 8 jun (EFE).- La Secretaría de Gobernación (Segob) informó este lunes del hallazgo de una caja con 59 explosivos artesanales en uno de los autobuses de estudiantes y maestros que se dirigían desde el estado de Guerrero (sur) a la Ciudad de México para apoyar las protestas de los docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Acciones de la autoridad

La dependencia del Gobierno mexicano afirmó en un comunicado que la revisión ocurrió tras una denuncia ciudadana que alertó de la presencia de artefactos en una de las unidades.

Por ello, se acordó una inspección "pacífica" con los pasajeros, con participación de Gobernación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Gobierno capitalino.

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Las unidades provenían de Ayotzinapa, en el sureño estado de Guerrero, y fueron retenidas en el puesto de control de Tlalpan, en la autopista México-Cuernavaca, antes de que se permitiera el paso paulatino de los autobuses hacia la capital.

¿Qué declararon las autoridades?

El subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Arturo Medina, dijo que los autobuses serían liberados "poco a poco" y sostuvo que el Gobierno respalda la manifestación pacífica.

No obstante, rechazó que se ponga en riesgo a la población "con el uso de artefactos explosivos en las protestas".

El episodio involucró a contingentes vinculados con la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, uno de los símbolos de la protesta estudiantil en México desde los ataques de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, cuando seis personas murieron y 43 normalistas fueron víctimas de desaparición forzada, un caso que sigue sin esclarecerse y que se suma a los más de 130.000 desaparecidos.

El hallazgo ocurre mientras la CNTE mantiene movilizaciones, plantones y bloqueos en Ciudad de México para exigir, entre otros puntos, la abrogación de la Ley del Issste de 2007, para regresar a un sistema de pensiones solidario, cambios al sistema de promoción docente y mejoras salariales, pese a las mesas de negociación abiertas con el Gobierno federal.

La presidenta Claudia Sheinbaum y las secretarías de Gobernación y Educación han reiterado en los últimos días que no habrá represión y que el diálogo seguirá abierto, aunque han pedido a los manifestantes evitar afectaciones a trabajadores, estudiantes, visitantes y a la movilidad de la capital.

La Segob no informó de personas detenidas ni precisó la propiedad de la caja con explosivos.