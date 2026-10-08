Arman cacería contra jueces antirreforma

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CIUDAD DE MÉXICO.- La persecución contra jueces y magistrados por parte del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, que el pasado 1 de septiembre cumplió su primer año de funciones, sigue en aumento. Hasta ahora hay 248 casos documentados en los que magistrados, jueces, secretarios y personal administrativo han recibido sanciones o son investigados por haberse opuesto a la reforma judicial o por emitir sentencias contrarias a la Cuarta Transformación.

Rufino H. León Tovar, magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), declaró que hasta el pasado 1 de septiembre tiene cuenta de 75 servidores públicos que ya recibieron resoluciones firmes, con un total de 95 sanciones.

Asimismo, 173 servidores públicos se encuentran bajo investigación formal con procedimientos administrativos en curso.Varios afectados, que hasta ahora habían evitado dar sus nombres por miedo a mayores represalias, platicaron con EL UNIVERSAL.

Martha Eugenia Magaña López, exjueza de Distrito en el estado de Morelos, fue una de los casi mil jueces y magistrados federales que declinaron participar en la elección judicial propuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2024.

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A pesar de haber presentado su renuncia anticipada en rechazo a la mencionada reforma, el pasado 11 de marzo de 2026 la Comisión de Investigación del Tribunal de Disciplina Judicial inició formalmente un procedimiento administrativo disciplinario contra Magaña López, a petición de la Secretaría de Gobernación.

¿Su delito? Haber tramitado como "urgente", admitido y concedido la suspensión provisional y definitiva en el juicio de amparo 1251/2024 contra el proceso de la reforma judicial. Se le acusa de "contravención expresa a la Ley de Amparo", "desacato a jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de actuar bajo un conflicto de interés personal para frenar una facultad soberana del poder reformador".