Ceci Flores y su hija, las primeras buscadoras certificadas

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Ceci Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, así como su hija, Milagros de Jesús Valenzuela Flores, se convirtieron en las primeras familiares de personas desaparecidas en México en recibir la certificación oficial del CONOCER bajo el Estándar de Competencia EC1542. Dicho reconocimiento acredita su experiencia en la búsqueda de personas.

Certificación oficial reconoce experiencia de familiares buscadores

La certificación significa que por primera vez, una madre y una hermana buscadoras son reconocidas por su trabajo de acompañamiento, capacitación, evaluación y por el cual recibieron la certificación oficial que actualmente no poseen las madres buscadoras. "Hoy abrimos un nuevo camino en la búsqueda de personas en México", afirmó la activista.

La noticia fue anunciada por la misma Ceci Flores a través de sus redes sociales, en donde compartió que más que un papel, el certificado significa "reconocer que las familias también hemos construido conocimiento, experiencia y capacidades en la búsqueda de nuestros desaparecidos".

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"Significa transformar años de caminar, aprender y luchar en competencias que pueden ser evaluadas y reconocidas formalmente", enfatizó la líder buscadora en su cuenta de X.

Estándar EC1542 y su importancia en la búsqueda de desaparecidos

El Estándar de Competencia EC1542 "Búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas" del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) es una certificación oficial que evalúa y reconoce las habilidades, conocimientos y experiencia necesarios para llevar a cabo labores de búsqueda de personas.

Ceci Flores, quien desde 2015 mantiene la búsqueda de su hijo Alejandro Guadalupe Islas Flores, consideró que el certificado es "un paso que puede marcar un antes y un después" cuando se trata del reconocimiento de las familias buscadoras.

"Queremos que estas dos primeras certificaciones sean solamente el comienzo. Queremos que más madres, padres, hermanas, hermanos, esposas, hijos y familiares buscadores de todo México tengan la oportunidad de capacitarse, profesionalizar sus conocimientos y, cuando cumplan con los requisitos correspondientes, certificarse", expresó.

En este sentido, reconoció que desde su labor como madres siempre buscan por amor, pero también hizo un llamado a que se busque a los desaparecidos "con preparación, metodología, conocimiento y herramientas".

"Hoy son dos. Mañana queremos que sean decenas, cientos y miles de familias buscadoras capacitadas y certificadas en todo México. No queremos sustituir a las autoridades ni asumir una responsabilidad que corresponde al Estado. Queremos tener más herramientas para hacer aquello que ninguna madre debería tener que aprender a hacer: buscar a sus hijos", afirmó.

Finalmente, Ceci Flores reconoció la labor de las familias buscadoras al contar que durante años, han "aprendido a buscar mientras buscamos" y han recorrido desiertos, montes, caminos y fosas, así como "lugares que jamás imaginamos pisar" con el objetivo de encontrar a sus familiares.

"Lo hacemos por un amor incondicional, por la necesidad de dar respuestas y porque, ante la ausencia de un hijo, el corazón de una madre sencillamente no puede quedarse quieto", añadió.