Marina asegura autos, armas y explosivos en Sinaloa

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 24 (EL UNIVERSAL).- Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron vehículos, artefactos explosivos, armas, municiones y equipo táctico en Sinaloa.

Estas acciones se efectuaron durante un recorrido terrestre en inmediaciones de la localidad Higueras de Ponce, municipio de San Ignacio, donde se avistaron dos camionetas tipo pick up que circulaban a exceso de velocidad por una brecha y al notar la presencia de los navales descendieron de los vehículos y corrieron hacia la maleza, efectuando detonaciones con armas de fuego.

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Al inspeccionar las camionetas que quedaron en estado de abandono, los uniformados aseguraron 11 armas largas, 76 cargadores, más de dos mil cartuchos, 13 chalecos tácticos, seis placas balísticas, diversas cintas eslabonadas y 23 artefactos explosivos improvisados.Los explosivos fueron inhabilitados en el sitio por personal naval especializado y los efectos asegurados puestos a disposición de las autoridades competentes para la integración de las carpetas de investigación.En San Ignacio se mantiene una disputa entre "Chapitos" y "Mayos". En este caso no hay indicios de a qué grupo pertenecen.La dependencia refrendó su compromiso para desmantelar estructuras criminales, logrando con ello salvaguardar la seguridad y el bienestar de las familias sinaloenses, garantizando la paz y el orden en la entidad.