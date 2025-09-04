logo pulso
Por El Universal

Septiembre 04, 2025 03:00 a.m.
A
Arrancó “Septiembre, mes del testamento”

Ciudad de México.- Para heredar tranquilidad y no problemas a las familias mexicanas, el gobierno de México y notarios arrancaron la campaña “Septiembre, mes del testamento”, con el que reducirán sus honorarios y darán asesorías legales en las notarías.

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), invitó a las personas a participar en esta campaña del estamento porque, dijo, “es un instrumento de construcción de paz, al ser una decisión escrita que permite dejar de manera ordenada la voluntad de una persona”.

“Esto otorga certeza jurídica y evita que el trabajo de toda una vida se convierta en factor de disputas”, expresó la titular de la Segob ante integrantes del Colegio Nacional del Notariado Mexicano.

Lamentó que el conflicto por una herencia no resuelta puede fracturar las relaciones de las familias mexicanas: “Es el último acto de amor y responsabilidad para heredar tranquilidad y no problemas a seres queridos”.

“Con ese propósito, el Gobierno de México de la mano del gremio notarial, implementa cada año esta campaña, en la que notarias y notarios reducen sus honorarios y brindan asesoría jurídica gratuita a la población interesada en elaborar su testamento”, señaló Rosa Icela Rodríguez.

La secretaria de Gobernación explicó que las autoridades de cada entidad realizan la inscripción del documento en el Registro Nacional de Avisos de Testamento, administrado por la Secretaría de Gobernación.

Hasta mediados de agosto, el sistema tenía más de 7.5 millones de avisos de testamentos en todo el país.

