Arranca proceso electoral en Aguascalientes

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AGUASCALIENTES, Ags., octubre 9 (EL UNIVERSAL).- La presidenta del Consejo General de Instituto Electoral del Estado de Aguascalientes (IEEA), Clara Beatriz Jiménez González, dio el banderazo de arranque al Proceso Electoral para la renovación de la gubernatura, doce ayuntamientos y el Congreso Local, con un llamado a los partidos políticos y sus candidaturas a competir con apego a la ley y propuestas verdaderas.

Acciones de la autoridad

A la ciudadanía la conminó a informarse de la contienda electoral, verificar la vigencia de su credencial para votar, exigir debates y propuestas de altura y sobre todo a adueñarse de su derecho a elegir el futuro del estado.

Destacó la firmeza del IEEA en materia de paridad, la inclusión y la erradicación total de la violencia política contra las mujeres por razón de género, que son pilares no negociables para una democracia plena.

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"En Aguascalientes no permitiremos espacio alguno para la discriminación ni para la violencia", aseveró en la apertura oficial de la contienda en presencia de los dirigentes estatales de doce partidos políticos.

Detalles confirmados

Tras realizar la declaratoria oficial del proceso electoral 2026-2027, que culmina con las elecciones del 6 de junio del siguiente año, expresó un reconocimiento a todo el personal técnico, administrativo y operativo que integra este instituto. "Su profesionalismo, empeño diario e inquebrantable compromiso democrático son el motor silencioso, pero fundamental que garantiza la excelencia e imparcialidad en cada etapa de este proceso electoral".

La presidenta del IEEA afirmó que el consejo y todo el equipo del instituto están listos para cumplirle a Aguascalientes con la participación de todas y todos. "Estamos seguros de que viviremos un proceso electoral y una jornada ejemplar, que comience el proceso electoral, que hable la ciudadanía, que gane la democracia".

Hasta esta fecha, el padrón electoral se integra por un millón 162 mil personas de todo el territorio estatal con derecho a ejercer su voto en los siguientes comicios.

A su vez, la consejera Hilda Yolanda Hermosillo Hernández, destacó que por primera vez se tendrán 12 partidos políticos nacionales y locales en contienda, lo que aumenta la oferta política en la entidad. También agregó las acciones afirmativas que se implementarán para la participación política de los grupos de atención prioritaria.

En tanto, la secretaria Ejecutiva, Tania Libertad Sánchez Mendoza, invitó a las personas actoras políticas y servidoras públicas a desempeñarse con honestidad e integridad.