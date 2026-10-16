logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Fotogalería

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Arroyo Milpillas, más de 30 años contaminado

Por El Universal

Octubre 16, 2026 03:00 a.m.
A
Arroyo Milpillas, más de 30 años contaminado
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Guadalajara, Jal.- En los pueblos de la cuenca del arroyo Milpillas, uno de los afluentes del río Santiago, al norte de Zapopan, hace décadas que los días de lluvia ven pasar agua ennegrecida y tóxica que ha acabado con animales, árboles y hasta negocios familiares; son los lixiviados que corren desde el Relleno Sanitario Metropolitano Poniente, mejor conocido como Picachos, administrado por el ayuntamiento de Zapopan.

      José Casillas, presidente de bienes comunales de la comunidad indígena de Ixcatán, uno de los pueblos afectados por esta situación, recuerda que desde hace más de 30 años los habitantes de la región lidian con el problema de contaminación.

      Desde hace unos días circula en redes una foto de la cascada de Huaxtla, un pequeño paraíso natural al norte de Zapopan, cuya fosa cambió su color de turquesa a marrón: son los jugos de basura que han llegado hasta allá desde los basureros.

      El pasado 25 de septiembre, personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa) realizó una inspección en el basurero de Picachos y determinó que hay una serie de anomalías que pueden ser el origen de los derrames: cobertura poco ágil de los residuos depositados, mal manejo de lixiviados durante la temporada de lluvias.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        INE aprueba programa de conteo rápido para diputados
        INE aprueba programa de conteo rápido para diputados

        INE aprueba programa de conteo rápido para diputados

        SLP

        El Universal

        La consejera presidenta Guadalupe Taddei resaltó la importancia del conteo rápido para la confianza ciudadana.

        INE multa a Morena con casi 40 millones por afiliaciones indebidas
        INE multa a Morena con casi 40 millones por afiliaciones indebidas

        INE multa a Morena con casi 40 millones por afiliaciones indebidas

        SLP

        El Universal

        Ciudadanos denunciaron afiliaciones indebidas en Morena, lo que derivó en sanciones acumuladas por más de 70 millones.

        IMSS instala mesa de renegociación salarial con sindicato
        IMSS instala mesa de renegociación salarial con sindicato

        IMSS instala mesa de renegociación salarial con sindicato

        SLP

        El Universal

        Trabajadores sindicalizados del IMSS convocan a movilización nacional para exigir aumento y cambio en dirigencia.

        Citlalli responde Marybel Villegas tras acusarla de amañar encuestas
        Citlalli responde Marybel Villegas tras acusarla de amañar encuestas

        Citlalli responde Marybel Villegas tras acusarla de amañar encuestas

        SLP

        AP

        Marybel Villegas anunció diálogo con líderes de otros partidos y criticó resultados de encuestas en Quintana Roo.