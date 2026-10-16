Arroyo Milpillas, más de 30 años contaminado

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Guadalajara, Jal.- En los pueblos de la cuenca del arroyo Milpillas, uno de los afluentes del río Santiago, al norte de Zapopan, hace décadas que los días de lluvia ven pasar agua ennegrecida y tóxica que ha acabado con animales, árboles y hasta negocios familiares; son los lixiviados que corren desde el Relleno Sanitario Metropolitano Poniente, mejor conocido como Picachos, administrado por el ayuntamiento de Zapopan.

José Casillas, presidente de bienes comunales de la comunidad indígena de Ixcatán, uno de los pueblos afectados por esta situación, recuerda que desde hace más de 30 años los habitantes de la región lidian con el problema de contaminación.

Desde hace unos días circula en redes una foto de la cascada de Huaxtla, un pequeño paraíso natural al norte de Zapopan, cuya fosa cambió su color de turquesa a marrón: son los jugos de basura que han llegado hasta allá desde los basureros.

El pasado 25 de septiembre, personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa) realizó una inspección en el basurero de Picachos y determinó que hay una serie de anomalías que pueden ser el origen de los derrames: cobertura poco ágil de los residuos depositados, mal manejo de lixiviados durante la temporada de lluvias.

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