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Asegura la FGR más de dos mil perfumes falsos en CdMx

Por El Universal

Julio 26, 2026 03:00 a.m.
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Asegura la FGR más de dos mil perfumes falsos en CdMx
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      CIUDAD DE MÉXICO.- Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) aseguraron dos mil 474 perfumes por falsificación de marca.

      A través de un comunicado, esta dependencia a cargo de Ernestina Godoy detalló que lo anterior fue producto de un cateo ejecutado en la colonia Gertrudis Sánchez, localizada en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.

      "El caso derivó de un escrito inicial de una querella del apoderado legal de las empresas, en el cual hizo del conocimiento que en un local se venden productos con marcas falsificadas de su representada", explicó.

      Su denuncia fue confirmada en una investigación y el Ministerio Público pidió la orden de cateo, la cual fue girada. En dicho local, se aseguraron diferentes bolsas y cajas con más de dos mil perfumes de marcas conocidas.

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      "La Fiscalía General de la República continuará con la investigación", concluyó.

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