Vinculan a proceso a dos presuntos integrantes del Cártel de Tláhuac

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Ciudad de México, 25 jul (EFE).- La Fiscalía de Ciudad de México informó este sábado que se ordenó llevar a juicio a Iván ´N´ y Eduardo ´N´, vinculados al Cartel de Tláhuac.

Detalles confirmados sobre la audiencia y delitos

La fiscalía capitalina explicó en un comunicado que, según una audiencia celebrada el 24 de julio, se obtuvo la orden por los delitos de "narcomenudeo, cohecho y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas".

"Los implicados son integrantes de una célula del Cartel de Tláhuac, quienes para evitar ser detenidos ofrecieron a los policías un auto y 40.000 pesos (unos 2.287 dólares)", explicó el texto sobre la captura realizada el pasado 16 de julio.

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Acciones de la autoridad y contexto del caso

La detención fue ejecutada por agentes de la Policía de Investigación (PDI) que en el acto también aseguraron narcóticos, 12 cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y tres teléfonos celulares.

"Ambos permanecerán en prisión preventiva y se fijó un mes para el cierre de la investigación complementaria", explicó la fiscalía local sobre el proceso que contó con declaraciones de los detectives que participaron en la detención, dictámenes periciales y datos de prueba.

La dependencia sostuvo que las indagatorias arrojan que los sujetos están vinculados con una célula delictiva presuntamente liderada por Miguel ´N´, alias MK, actualmente recluido en un centro penitenciario en el estado mexicano de Coahuila, e hijo de ´El Ojos´, quien encabezó el Cartel de Tláhuac hasta su muerte en 2017.

También precisó que Eduardo ´N´ sería uno de los principales colaboradores de MK y estaría encargado de la administración económica de la organización, mientras que Iván ´N´ realizaría labores operativas relacionadas con la distribución, las entregas y los cobros.

Recientemente el Cartel de Tláhuac, que opera en el oriente de la capital mexicana y en el colindante Estado de México, recibió declaraciones de guerra del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por invadir su territorio.

El CJNG, designado como organización terrorista por EE.UU. el año pasado, es uno de los principales carteles del narcotráfico en todo México y ha encabezado diversos enfrentamientos territoriales contra el Cartel de Tláhuac y otros grupos que amenazan su control.