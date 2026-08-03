Aseguran 4 toneladas de cigarros apócrifos
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CIUDAD DE MÉXICO.- Elementos de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), aseguraron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) cuatro toneladas de cigarros ilícitos, equivalentes a dos millones 880 mil cigarros.
De acuerdo con el gabinete de seguridad, tras la revisión de documentos, inspección mediante equipos de revisión no intrusiva (Rayos X) e inspección física se pudo detectar inconsistencias en embarques procedentes de China y Corea con destino a México, con lo que se evitó el ingreso de mercancías de alto riesgo al país.
Informó que estas acciones representan más que un aseguramiento de mercancías, constituyen un golpe a los esquemas utilizados para el contrabando de productos de tabaco que afectan la economía formal y vulneran los derechos de propiedad intelectual.
Además, constituyen una competencia desleal para las empresas legalmente establecidas, y representan riesgos para la salud de la población al tratarse de productos cuya autenticidad, composición y trazabilidad deberán ser determinadas por las autoridades competentes.
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Los embarques con la mercancía apócrifa permanecen bajo resguardo de la autoridad.
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