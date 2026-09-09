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Aseguran autos de lujo en San Pedro Garza G.

Por El Universal

Septiembre 09, 2026 03:00 a.m.
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Aseguran autos de lujo en San Pedro Garza G.
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      MONTERREY, NL.- El cateo realizado en un departamento de la colonia Valle de San Ángel, en San Pedro Garza García, derivó en el aseguramiento de nueve vehículos, entre ellos unidades Ferrari, Lamborghini y Rolls Royce, además de un arma de fuego, relojes, joyería y equipo electrónico, informó la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

      La diligencia fue cumplimentada por un agente del Ministerio Público especializado en delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, con autorización judicial y apoyo de detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones, así como de elementos de corporaciones coordinadas.

      El operativo se concentró en el departamento 1-A de un inmueble ubicado sobre la avenida Roberto Garza Sada, en el Sector Francés de Valle de San Ángel.

      Aseguran autos de lujo

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      Entre los vehículos asegurados se encuentran un Ferrari rojo, Lamborghini Revuelto gris, Lamborghini Temerario amarillo, Lamborghini Urus azul, Camioneta Rolls Royce Cullinan, Aston Martin Vantage Coupé gris, dos camionetas Cadillac Escalade, una negra y otra blanca, Dodge Durango blanca.

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