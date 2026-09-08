Diputados debaten informe Sheinbaum 2026 con críticas y respuestas

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 8 (EL UNIVERSAL).- Reclamos por la inseguridad, la violencia, la falta de medicamentos y el rezago educativo que persiste en México acapararon el debate legislativo correspondiente a la glosa del segundo informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en su apartado política interior.

Reclamos y críticas de la oposición

Por parte del Partido Acción Nacional (PAN), la diputada Margarita Zavala afirmó que en esta administración se sepultó el sistema judicial mexicano.

"Politizaron la función jurisdiccional, amenazan con juicios políticos y destituciones a ministros, magistrados y a cualquier juzgador que no se discipline, destruyeron la carrera judicial, eliminaron transparencia y rendición de cuentas. A Morena solo le importa mantener su sistema de control sus leyes a modo y sus conciencias adoctrinadas", indicó.

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La legisladora albiazul, sostuvo que a la violencia, la delincuencia, y la falta de salud, se une ahora el rezago educativo.

"La diferencia entre políticas de Estado y caprichos de una mayoría. La diferencia entre ponerse de rodillas a defender dinastías familiares, en lugar de combatir rezagos educativos, que hoy nos tiene en PISA haciendo el ridículo internacional. Sí, la diferencia entre respetar el orden constitucional, garantizar los derechos fundamentales y esperar que los jueces obedezcan", insistió.

"Desaparición persiste en México"

Por su parte, la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Laura Ballesteros, recordó los miles de casos de desaparición que persisten en el país, y sostuvo que las instituciones encargadas de procurar justicia "se hacen pendejas".

"Mientras las madres buscan las instituciones se hacen pendejas y las instituciones solamente administran estadísticas mientras las familias recorren brechas pegan fichas excavan con sus propias manos este gobierno entrega cifras alegres en otros rubros y prefiere aquí callar como momia", sentenció.

Respuestas y defensa oficial

"Afirmaciones de la oposición son mentiras"

En respuesta, el diputado del Partido del Trabajo (PT), José Luis Sánchez González calificó de "mentiras" las aseveraciones de la oposición. Dijo que este gobierno redujo la delincuencia, el homicidio y brinda empleos de calidad.

"Vivimos una primavera laboral, el salario mínimo experimentó un crecimiento del 135 por ciento en términos reales acumulados, logrando adicionalmente mantener las tasas de desempleo más baja de la historia laboral del país que es de 2.7% y una de las más bajas internacionalmente. Se aprobó la disminución de la jornada laboral de 48 a 40 horas", señaló.

"Gobierno combate al crimen organizado y la violencia"

El diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Julio Javier Scherer Pareyón aseguró que la presente administración combate la violencia y la delincuencia como nunca antes.

"En el Partido Verde queremos reconocerlo con toda claridad, el secretario García Harfuch le ha devuelto al Estado mexicano algo que parecía perdido, la capacidad de investigar, la capacidad de actuar y la capacidad de dar resultados. Su método es conocido, inteligencia antes que fuerza, investigación antes que improvisación y coordinación antes que protagonismo. Hoy sabemos que ese método está funcionando", concluyó.