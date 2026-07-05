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Aseguran carga ilegal de cigarros

Localizan 60 mil cajetillas en aduana del AIFA

Por EFE

Julio 05, 2026 03:00 a.m.
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Aseguran carga ilegal de cigarros
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      Ciudad de México.- La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) incautó 60,000 cajetillas de cigarrillos en la aduana del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en una acción derivada del intercambio de información en tiempo real con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), informó este sábado el Gobierno mexicano.

      Dicha confiscación, según un comunicado conjunto difundido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se originó en trabajos de colaboración entre autoridades aduaneras de ambos países para combatir el comercio ilícito, en el marco de su memorándum de entendimiento vigente.

      La autoridad mexicana explicó que el cargamento fue detectado tras aplicar una medida de control a una guía aérea que declaraba la mercancía como "data cable".

      Personal de la aduana del AIFA revisó el envío y localizó 75 cajas de cartón, con un peso aproximado de 1,571 kilogramos, procedentes de Bangkok, que contenían las 60.000 cajetillas de cigarrillos, de acuerdo con la información oficial.

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      Tras el análisis de la información y la verificación de la mercancía, la empresa titular de la marca presentó la querella correspondiente, por lo que se inició el procedimiento legal aplicable en materia de propiedad intelectual, añadieron las autoridades.

      El reciente decomiso ocurre en el contexto de una mayor cooperación entre México y Estados Unidos en puntos estratégicos de ingreso de mercancías.

      La ANAM sostuvo que con este tipo de acciones busca fortalecer la cooperación internacional, combatir el comercio ilícito y salvaguardar la seguridad nacional mediante tareas de inteligencia y gestión de riesgo.

      Apenas el viernes pasado, las autoridades federales informaron sobre el decomiso en el AIFA de 84 mil cigarrillos ilegales que provenían de Bélgica en donde participaron elementos de la ANAM y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

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