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Defensa de Gilda Lozoya, inconforme por filtración de fotos y video

Denunció la difusión indebida de material audiovisual que vulnera derechos humanos y estigmatiza a la imputada

Por El Universal

Julio 04, 2026 11:23 a.m.
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Defensa de Gilda Lozoya, inconforme por filtración de fotos y video
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      La jueza de control Nora Ileana García Peralta ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) iniciar una carpeta de investigación por la filtración a medios de comunicación de fotografías y un video de la detención de la hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, que ayer fue puesta en libertad provisional.

      Defensa de Gilda Lozoya denuncia violación de derechos humanos

      Lo anterior, derivado de la inconformidad manifestada por la defensa de Gilda Lozoya Austin por la difusión de dicho material en el que se ve a la mujer detenida, esposada y resguardada por agentes de la Marina y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

      Durante la audiencia del viernes, el abogado Alejandro Rojas Pruneda se quejó de que se violentaron derechos humanos y se estigmatizó a su defendida, Gilda Susa, con la exhibición de su imagen.

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      Ante la jueza electa por voto popular, Nora Ileana García Peralta, el litigante acusó que al salir de la primera audiencia realizada el jueves en el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Norte, ya no sólo eran fotografías de la captura, sino un video del momento en el que una agente de Interpol lee sus derechos a su cliente esposada, tras ser detenida cuando arribaba al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), procedente de Ámsterdam, la capital de los Países Bajos.

      Molesto, el abogado hizo referencia sin nombrarlo de que al extinto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, se le protegió su identidad luego de ser abatido por el Ejército y la Guardia Nacional en Tapalpa, Jalisco, en febrero de este año.

      Y sin abundar aseguró que en el caso de su también defendido, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, se difundió información y "se generaron atentados".

      Por lo que, en el caso de Gilda Susana Lozoya, cuestionó: "¿Quién hace esas filtraciones indebidas? Imputados no deben ser presentados ante los medios de comunicación como culpables".

      Jueza ordena investigación y apercibe a medios

      En ese contexto, el litigante solicitó a la jueza de control Nora Ileana García Peralta que se tomaran medidas para proteger la identidad de Gilda Susana, quien tras quedar en libertad provisional salió ayer en una camioneta con vidrios polarizados para evitar ser captada por los medios de comunicación.

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      Ante ello, la jueza ordenó a la FGR abrir una carpeta de investigación contra quién o quienes resulten responsables de la filtración de las fotografías y el video de la detención de Gilda Susana Lozoya Austin, acusada del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) en el caso Agronitrogenados, en el que también está implicado su hermano Emilio Lozoya. Ello, por la posible comisión de un delito.

      Asimismo, la juzgadora apercibió a los medios de comunicación a "conducirse con ética" y evitar cualquier grabación de las audiencias.

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