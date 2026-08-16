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Aseguran casi dos toneladas de cocaína

Por El Universal

Agosto 16, 2026 03:00 a.m.
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Aseguran casi dos toneladas de cocaína
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      Ciudad de México.- Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) interceptaron frente a las costas de Zihuatanejo, Guerrero, una embarcación que transportaba casi dos toneladas de posible cocaína, lo cual representa una afectación económica de más de 400 millones de pesos al crimen organizado, según estimaciones de esta dependencia.

      La misma informó, en un comunicado, que durante un vuelo de patrullaje y vigilancia marítima, personal naval, adscrito a la Octava Región Naval, avistó una embarcación menor con dos motores fuera de borda y dos tripulantes a bordo, a quienes les dio seguimiento hasta ser interceptados.

      Derivado de lo anterior, se logró el aseguramiento de 53 bultos con un peso aproximado de mil 900 kilogramos de presunta cocaína, y la detención de los dos presuntos infractores de la ley.

      En lo que va de la administración de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dicha institución ha incautado cerca de 90 toneladas de cocaína en distintas operaciones, según la Secretaría de Marina.

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      Los detenidos, a quienes se les leyeron sus derechos, y lo asegurado fueron trasladados a la Octava Región Naval en Acapulco, Guerrero, con el fin de ponerlos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con la intención de integrar la carpeta de investigación correspondiente y determinar su peso ministerial.

      De igual forma, con esta acción se evitó que aproximadamente más de tres millones de dosis lleguen a la sociedad, agregó la Semar.

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