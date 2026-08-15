Semar y aduana decomisan casi 7 mil pastillas en AICM

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CIUDAD DE MÉXICO, agosto 15 (EL UNIVERSAL).- Al realizar labores de inspección en la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), personal de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la aduana, decomisó alrededor de 6 mil 858 pastillas de hidrocodona.

Acciones de la autoridad

Los hechos ocurrieron en julio pasado, cuando personal de ambas instituciones hizo la revisión a un pasajero originario del extranjero, en donde se detectaron estas pastillas, cuyo peso neto fue de 2.9 kilogramos, informó la Secretaría de Marina.

Derivado de los procedimientos de revisión, inspección y análisis de riesgo, y ante las características de la mercancía que impedían determinar inicialmente su composición, se procedió a impedir su ingreso al país y mantenerla bajo control aduanero, remitiéndose muestras al Laboratorio Central de Aduanas con el objetivo a analizarla e identificarla.

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Detalles confirmados

Una vez concluido el análisis químico especializado, cuyo resultado fue recibido el 14 de agosto, se confirmó que las tabletas contenían hidrocodona y acetaminofén. La hidrocodona es un alcaloide derivado del opio sujeto a medidas especiales de control sanitario, por lo que su comercialización fuera de los cauces legalmente autorizados se encuentra prohibida en México, indicó la dependencia.

El aseguramiento permitió evitar la posible incorporación al mercado ilícito de aproximadamente 6 mil 858 dosis, cuyo valor se estima en alrededor de 6 millones 800 mil pesos.

Dicha dependencia, a cargo de Raymundo Pedro Morales Ángeles, informó que la mercancía asegurada quedó a disposición de la autoridad competente para las actuaciones legales correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR).