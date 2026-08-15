Fans y vecinos despiden a Bonnie Tyler en Gales
Cientos de seguidores se congregaron en Mumbles para acompañar el traslado del féretro de Bonnie Tyler.
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LONDRES (AP) — Cientos de admiradores se alinearon en las calles de un pueblo costero galés el sábado para despedirse de la fallecida cantante Bonnie Tyler, mientras su féretro era llevado de regreso a casa.
Funeral de Bonnie Tyler en Gales: homenaje y despedida
La estrella galesa del pop, nominada al Grammy y querida en todo el mundo por su balada "Total Eclipse of the Heart", murió el mes pasado en un hospital de Portugal. Tenía 75 años.
Tyler fue hospitalizada en mayo en Faro, donde tenía una casa, para una cirugía intestinal de emergencia.
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Vecinos y seguidores de todo el Reino Unido y de otros lugares salieron a las calles de Mumbles, cerca de la ciudad de Swansea, para ver el coche fúnebre que transportaba su féretro, cubierto con una bandera galesa. Decenas esperaron fuera de la antigua casa de la cantante o dejaron allí tributos florales.
"Siempre volvía a casa, siempre volvía a sus fans en Gales", declaró Carys Edwards, de 18 años. "Sus canciones realmente tocaron a mucha gente aquí en Gales; la queríamos mucho".
Trayectoria y legado de Bonnie Tyler
Tyler nació como Gaynor Hopkins, hija de un minero del carbón, en viviendas públicas con un baño exterior en Skewen, Gales, a unos 11 kilómetros (7 millas) de Swansea. Creció con tres hermanas y dos hermanos.
La cantante obtuvo tres nominaciones al Grammy y en 2013 representó a Gran Bretaña en el Festival de Eurovisión, donde quedó de 19na. La reina Isabel II la distinguió en 2022 como Miembro de la Orden del Imperio Británico por sus servicios a la música, gracias principalmente a "Total Eclipse of the Heart".
La balada llegó a lo más alto de las listas en Gran Bretaña y Estados Unidos y ha superado los 1.000 millones de reproducciones, impulsada por eclipses reales en 2017, 2024 —y más recientemente durante el eclipse solar de esta semana.
También era conocida por otros éxitos, entre ellos "It's a Heartache" y "Holding Out For a Hero", de la banda sonora de la película "Footloose".
El lunes se celebrará una ceremonia en honor a la vida de Tyler para familiares y amigos.
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