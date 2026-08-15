David Medina Jr. podría dejar dirigencia del Verde en Valles

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CIUDAD VALLES.— David Medina Avendaño podría dejar la presidencia municipal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Ciudad Valles, responsabilidad que asumió hace menos de seis meses.

Fuentes cercanas al partido, tanto en Valles como en la capital potosina, señalaron que el hijo del alcalde David Medina Salazar estaría considerando separarse de la dirigencia local. Hasta el momento, Medina Avendaño no se ha pronunciado públicamente sobre esa versión.

En semanas recientes, algunos de los liderazgos que lo acompañaron durante sus primeros meses al frente del instituto político han dejado de aparecer en actividades y eventos partidistas. Sin embargo, el PVEM tampoco ha informado oficialmente sobre algún cambio en su dirigencia municipal.

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Medina Avendaño asumió la presidencia local del Verde el pasado 23 de febrero, durante un acto multitudinario realizado en el auditorio Manuel Gómez Morín. En aquella ceremonia, el mensaje final estuvo a cargo de la senadora Ruth González Silva.

Por ahora, se desconoce si el dirigente formalizará su salida o permanecerá al frente del partido en Ciudad Valles.