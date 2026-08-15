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Cartuchos Nintendo NES con nota 10 serán subastados por Ganos y Braun

Solo tres cartuchos con calificación perfecta serán subastados; otros se conservarán.

Por AP

Agosto 15, 2026 08:51 p.m.
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      nt que tenía fueron fabricados en 1993, mucho después de que la empresa descontinuara el paquete en 1991. Braun y Ganos aún no están seguros de por qué se fabricaron las copias que poseen, pero suponen que fueron reemplazos por garantía o parte de un paquete con una tienda minorista de grandes superficies que nunca se concretó.

      Ganos viaja a California para certificar cartuchos Nintendo NES

      Al comprender la posible importancia de lo que tenían, Ganos reservó un vuelo de inmediato.

      "Volé a California con 97 cartuchos en mi equipaje de mano, sudando frío al pasar por seguridad, como: ¿por qué llevas 97 pequeñas placas de circuito en tu equipaje de mano?", recordó Ganos que pensó nerviosamente.

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      Logró pasar con ansiedad el control de seguridad del aeropuerto para reunirse con expertos en videojuegos y que verificaran y calificaran los cartuchos, asignándoles un valor.

      Calificación perfecta en cartuchos Nintendo NES y su valor histórico

      Nunca antes se había calificado un cartucho con un 10 perfecto en la división de videojuegos de Professional Sports Authenticator, indicó Ganos.

      Cinco de los 97 que tenía recibieron una puntuación perfecta.

      "Creo que habrá una importancia histórica en los calificados con 10", dijo Ganos al hablar de cuánto podrían alcanzar los juegos en la subasta. "Primero, porque forman parte de la infancia de muchísima gente, y segundo, porque nunca antes había habido un 10 en un cartucho de NES".

      Los cartuchos de videojuegos ultrarraros, especialmente aquellos con una historia de producción única, pueden venderse por precios de seis o siete cifras en el mercado de coleccionistas. Ganos explicó que los 97 cartuchos también son únicos por su estado perfecto, lo que, al igual que los cómics o las tarjetas deportivas, suele hacer que se vendan a un precio más alto.

      Ganos no puede estimar el valor final de los cartuchos porque no son comparables con otros coleccionables de videojuegos que haya visto antes. Podrían valer cientos, miles o decenas de miles, dijo.

      Ganos y Braun solo subastarán tres de los cartuchos con calificación perfecta de 10 en el remate Culture Auction de Golden Pop a partir del viernes. Ambos se quedarán con una copia con puntuación de 10, y con algunas otras calificadas con más de 9.

      Los juegos se pueden jugar si el comprador quiere. Pero como están impecables, Ganos espera mantenerlos así.

      "Encontrar cosas sin circular para mí es superemocionante. Este juego fue el primer videojuego que jugué en mi vida. Mario Duck Hunt fue una parte enorme de mi vida mientras crecía", dijo Ganos.

      Braun y Ganos planean hacer una subasta benéfica después de terminar la actual.

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