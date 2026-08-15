Conagua prevé dos zonas de baja presión en Pacífico

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La Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer la formación de dos zonas de baja presión en el Océano Pacífico, las cuales tienen de 30 a 50 por ciento de posibilidad de desarrollo ciclónico a lo largo de siete días.

Zonas de baja presión y probabilidad ciclónica

En redes sociales, dicho organismo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), detalló las entidades de México cercanas a estas áreas y su probabilidad del desarrollo ciclónico.

La primera se espera que se forme en la costa sur de Colima, Guerrero, Jalisco y Michoacán, y cuenta con un 30% de posibilidad para desarrollo ciclónico en una semana.

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La segunda se prevé que tome forma al suroeste de la península de Baja California y posee un 50 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico en siete días.

Definición y contexto meteorológico

De acuerdo con el glosario técnico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una zona de baja presión está asociada a la presencia de nubosidad y chubascos.