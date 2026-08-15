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Conagua prevé dos zonas de baja presión en Pacífico

Las zonas de baja presión afectan costas de Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán y Baja California.

Por El Universal

Agosto 15, 2026 08:14 p.m.
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Conagua prevé dos zonas de baja presión en Pacífico
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      Desarrollado por SACS IA

      La Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer la formación de dos zonas de baja presión en el Océano Pacífico, las cuales tienen de 30 a 50 por ciento de posibilidad de desarrollo ciclónico a lo largo de siete días.

      Zonas de baja presión y probabilidad ciclónica

      En redes sociales, dicho organismo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), detalló las entidades de México cercanas a estas áreas y su probabilidad del desarrollo ciclónico.

      La primera se espera que se forme en la costa sur de Colima, Guerrero, Jalisco y Michoacán, y cuenta con un 30% de posibilidad para desarrollo ciclónico en una semana.

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      La segunda se prevé que tome forma al suroeste de la península de Baja California y posee un 50 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico en siete días.

      Definición y contexto meteorológico

      De acuerdo con el glosario técnico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una zona de baja presión está asociada a la presencia de nubosidad y chubascos.

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