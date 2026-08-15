Marvel celebra 65 años de Spider-Man en evento D23 en Ciudad de México
El presidente de Marvel Studios y actores reflexionan sobre la popularidad del héroe arácnido.
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CIUDAD DE MÉXICO, agosto 15 (EL UNIVERSAL).- Spider-Man cumple 65 años, pero Peter Parker todavía tiene mucho que contar. El héroe arácnido sigue encontrando nuevas historias para conquistar a nuevas generaciones, y así lo demostró Marvel durante la D23, evento organizado por Disney en el que se presentan sus próximos proyectos cinematográficos y se comparten actualizaciones de sus franquicias.
Marvel celebra legado de Spider-Man en D23
Durante un panel de celebración realizado este sábado, Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, además del escritor Jeff Trammell y Jacob Batalon, quien interpreta a Ned Leeds, el mejor amigo de Peter Parker en el Universo Cinematográfico desde "Spider-Man: Homecoming" (2017), reflexionaron sobre la popularidad del personaje.
"Estamos dispuestos a seguir la historia donde sea. Creo que todos trabajamos con gente increíble que crea cosas maravillosas", dijo Batalon.
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Anuncios y mensajes de actores en la celebración
Aunque Tom Holland no estuvo presente, sí envió un mensaje a los fans a través de un video, en el que expresó que interpretar al superhéroe es un sueño para él.
"Ha sido uno de los mayores privilegios de mi carrera", afirmó el actor.
El panel también se realizó después del éxito de la nueva película, "Spider-Man: Brand New Day", que ha superado los 700 millones de dólares en Estados Unidos, y llega en un momento especial para Holland, quien recientemente llegó al altar con su coprotagonista de la saga, Zendaya.
Entre los anuncios realizados durante el panel se encuentra el cómic "The Amazing Spider-Man #1000", que llegará en septiembre con nuevas historias y estará acompañado por entrevistas con Holland y Destin Daniel Cretton, director de "Spider-Man: Brand New Day".
La nueva entrega también marcará el debut de Noah Hawley como guionista.
Marvel además presentó un adelanto de la segunda temporada de "Your Friendly Neighborhood Spider-Man", producción de Disney+ prevista para enero de 2027.
A esto se suma una séptima temporada de "Spidey and His Amazing Friends", serie animada de televisión enfocada en el público infantil.
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