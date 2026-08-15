Morena convoca 202 asambleas para defender soberanía nacional

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Desde este sábado, Morena convoca a 202 asambleas por la soberanía

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 15 (EL UNIVERSAL).- Tras la "embestida nacional" que denunció Andy López Beltrán, exsecretario de Organización del partido oficialista, por el retiro de su visa por parte del gobierno de Estados Unidos, Morena convocó a 202 asambleas informativas en defensa de la soberanía de México.

Morena convoca asambleas para fortalecer soberanía nacional

De acuerdo con la convocatoria, las reuniones se realizarán este sábado y domingo 15 y 16 de agosto, de manera simultánea en diferentes sedes de los municipios, colonias y comunidades, y serán presididas por representantes y dirigentes estatales y municipales de Morena.

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Propósito y objetivos de las asambleas convocadas por Morena

El "propósito fortalecer la organización territorial y la participación de la militancia en la defensa de nuestra patria; explicar a la población los retos actuales en materia de soberanía nacional, particularmente frente a presiones externas, y escuchar las demandas de las comunidades para retroalimentar la agenda legislativa y de gobierno", dijo en un comunicado.

Morena busca combatir la presunta "campaña de desinformación" de la derecha nacional e internacional" así como "fortalecer la revolución de las conciencias".