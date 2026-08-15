Morena convoca 202 asambleas para defender soberanía nacional
Andy López Beltrán denuncia embestida y Morena responde con asambleas
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Desde este sábado, Morena convoca a 202 asambleas por la soberanía
CIUDAD DE MÉXICO, agosto 15 (EL UNIVERSAL).- Tras la "embestida nacional" que denunció Andy López Beltrán, exsecretario de Organización del partido oficialista, por el retiro de su visa por parte del gobierno de Estados Unidos, Morena convocó a 202 asambleas informativas en defensa de la soberanía de México.
Morena convoca asambleas para fortalecer soberanía nacional
De acuerdo con la convocatoria, las reuniones se realizarán este sábado y domingo 15 y 16 de agosto, de manera simultánea en diferentes sedes de los municipios, colonias y comunidades, y serán presididas por representantes y dirigentes estatales y municipales de Morena.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Propósito y objetivos de las asambleas convocadas por Morena
El "propósito fortalecer la organización territorial y la participación de la militancia en la defensa de nuestra patria; explicar a la población los retos actuales en materia de soberanía nacional, particularmente frente a presiones externas, y escuchar las demandas de las comunidades para retroalimentar la agenda legislativa y de gobierno", dijo en un comunicado.
Morena busca combatir la presunta "campaña de desinformación" de la derecha nacional e internacional" así como "fortalecer la revolución de las conciencias".
no te pierdas estas noticias
Morena convoca 202 asambleas para defender soberanía nacional
El Universal
Andy López Beltrán denuncia embestida y Morena responde con asambleas
Semar y aduana decomisan casi 7 mil pastillas en AICM
El Universal
El análisis químico confirmó la presencia de hidrocodona y acetaminofén en las tabletas decomisadas.
Conagua prevé dos zonas de baja presión en Pacífico
El Universal
Las zonas de baja presión afectan costas de Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán y Baja California.