logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Disfrutó de su Baby Shower

Fotogalería

Disfrutó de su Baby Shower

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Morena convoca 202 asambleas para defender soberanía nacional

Andy López Beltrán denuncia embestida y Morena responde con asambleas

Por El Universal

Agosto 15, 2026 09:40 p.m.
A
Morena convoca 202 asambleas para defender soberanía nacional
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Desde este sábado, Morena convoca a 202 asambleas por la soberanía

      CIUDAD DE MÉXICO, agosto 15 (EL UNIVERSAL).- Tras la "embestida nacional" que denunció Andy López Beltrán, exsecretario de Organización del partido oficialista, por el retiro de su visa por parte del gobierno de Estados Unidos, Morena convocó a 202 asambleas informativas en defensa de la soberanía de México.

      Morena convoca asambleas para fortalecer soberanía nacional

      De acuerdo con la convocatoria, las reuniones se realizarán este sábado y domingo 15 y 16 de agosto, de manera simultánea en diferentes sedes de los municipios, colonias y comunidades, y serán presididas por representantes y dirigentes estatales y municipales de Morena.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Propósito y objetivos de las asambleas convocadas por Morena

      El "propósito fortalecer la organización territorial y la participación de la militancia en la defensa de nuestra patria; explicar a la población los retos actuales en materia de soberanía nacional, particularmente frente a presiones externas, y escuchar las demandas de las comunidades para retroalimentar la agenda legislativa y de gobierno", dijo en un comunicado.

      Morena busca combatir la presunta "campaña de desinformación" de la derecha nacional e internacional" así como "fortalecer la revolución de las conciencias".

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Morena convoca 202 asambleas para defender soberanía nacional
      Morena convoca 202 asambleas para defender soberanía nacional

      Morena convoca 202 asambleas para defender soberanía nacional

      SLP

      El Universal

      Andy López Beltrán denuncia embestida y Morena responde con asambleas

      Semar y aduana decomisan casi 7 mil pastillas en AICM
      Semar y aduana decomisan casi 7 mil pastillas en AICM

      Semar y aduana decomisan casi 7 mil pastillas en AICM

      SLP

      El Universal

      El análisis químico confirmó la presencia de hidrocodona y acetaminofén en las tabletas decomisadas.

      Conagua prevé dos zonas de baja presión en Pacífico
      Conagua prevé dos zonas de baja presión en Pacífico

      Conagua prevé dos zonas de baja presión en Pacífico

      SLP

      El Universal

      Las zonas de baja presión afectan costas de Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán y Baja California.

      Sheinbaum: una visa no define a Andrés Manuel López Beltrán
      Sheinbaum: una visa no define a Andrés Manuel López Beltrán

      Sheinbaum: una visa no define a Andrés Manuel López Beltrán

      SLP

      El Universal

      Sheinbaum inauguró el Hospital General del ISSSTE en Tampico y habló sobre la soberanía nacional y la historia de México en contexto de la cancelación de visa.