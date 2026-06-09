Aseguran explosivos en autobuses de Ayotzinapa
Las unidades trasladaban a padres y normalistas
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Ciudad de México.- Autoridades federales y capitalinas aseguraron 59 "presuntos" artefactos explosivos en uno de los 17 autobuses en los que se trasladaban los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
El operativo se registró este lunes, cuando los autobuses ingresaron a la Ciudad de México por la plaza de cobro número uno Tlalpan de la autopista México-Cuernavaca, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementaron un dispositivo de seguridad.
Según los reportes, alrededor de las 10:00 horas los vehículos fueron interceptados por cientos de elementos de la SSC, quienes formaron una valla para impedir su avance y solicitaron realizar una revisión preventiva ante una denuncia sobre la posible presencia de objetos que podrían representar un riesgo.
Los pasajeros inicialmente se negaron a permitir la inspección de las unidades, por lo que al sitio arribaron autoridades de la Secretaría de Gobernación, personal de derechos humanos y elementos especializados de seguridad para establecer un acuerdo con los viajantes.
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Como parte del operativo fueron desplegados binomios caninos especializados, que realizaron recorridos en el interior y exterior de los autobuses.
Después de varias horas de diligencias, cerca de las 12:20 horas especialistas de la corporación capitalina localizaron en el interior de uno de los autobuses una caja de color azul.
Durante la inspección, los elementos encontraron 59 tubos de PVC color blanco, además de una mecha y materiales que presuntamente podrían contener pólvora, por lo que fueron asegurados y trasladados para realizar un análisis pericial.
Tras concluir las revisiones, los 17 autobuses fueron liberados de manera gradual y continuaron su trayecto.
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