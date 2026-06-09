logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Annie Leibovitz regresa a México con exposición sobre fútbol Mundial 2026

Fotogalería

Annie Leibovitz regresa a México con exposición sobre fútbol Mundial 2026

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Aseguran explosivos en autobuses de Ayotzinapa

Las unidades trasladaban a padres y normalistas

Por El Universal

Junio 09, 2026 03:00 a.m.
A
Aseguran explosivos en autobuses de Ayotzinapa
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad de México.- Autoridades federales y capitalinas aseguraron 59 "presuntos" artefactos explosivos en uno de los 17 autobuses en los que se trasladaban los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

      El operativo se registró este lunes, cuando los autobuses ingresaron a la Ciudad de México por la plaza de cobro número uno Tlalpan de la autopista México-Cuernavaca, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementaron un dispositivo de seguridad.

      Según los reportes, alrededor de las 10:00 horas los vehículos fueron interceptados por cientos de elementos de la SSC, quienes formaron una valla para impedir su avance y solicitaron realizar una revisión preventiva ante una denuncia sobre la posible presencia de objetos que podrían representar un riesgo.

      Los pasajeros inicialmente se negaron a permitir la inspección de las unidades, por lo que al sitio arribaron autoridades de la Secretaría de Gobernación, personal de derechos humanos y elementos especializados de seguridad para establecer un acuerdo con los viajantes.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Como parte del operativo fueron desplegados binomios caninos especializados, que realizaron recorridos en el interior y exterior de los autobuses. 

      Después de varias horas de diligencias, cerca de las 12:20 horas especialistas de la corporación capitalina localizaron en el interior de uno de los autobuses una caja de color azul.

      Durante la inspección, los elementos encontraron 59 tubos de PVC color blanco, además de una mecha y materiales que presuntamente podrían contener pólvora, por lo que fueron asegurados y trasladados para realizar un análisis pericial.

      Tras concluir las revisiones, los 17 autobuses fueron liberados de manera gradual y continuaron su trayecto.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        INE actualiza credencial para votar con datos de identidad y seguridad
        INE actualiza credencial para votar con datos de identidad y seguridad

        INE actualiza credencial para votar con datos de identidad y seguridad

        SLP

        El Universal

        La credencial incluye datos en luz ultravioleta, holograma DOVID de tres niveles y opciones de identidad personal.

        Embajada de EU alerta por tormenta tropical Boris en México
        Embajada de EU alerta por tormenta tropical Boris en México

        Embajada de EU alerta por tormenta tropical Boris en México

        SLP

        El Universal

        El Centro Nacional de Huracanes prevé que Boris toque tierra el 9 de junio a las 06:00 horas.

        Segob halla explosivos en autobús de Ayotzinapa rumbo a CDMX
        Segob halla explosivos en autobús de Ayotzinapa rumbo a CDMX

        Segob halla explosivos en autobús de Ayotzinapa rumbo a CDMX

        SLP

        EFE

        Los autobuses fueron retenidos en el puesto de control de Tlalpan tras una denuncia ciudadana y la revisión se realizó con autoridades y CNDH.

        UNAM, IPN, UAM y Cinvestav crean alianza académica en CDMX
        UNAM, IPN, UAM y Cinvestav crean alianza académica en CDMX

        UNAM, IPN, UAM y Cinvestav crean alianza académica en CDMX

        SLP

        El Universal

        Las instituciones planean un convenio formal para coordinar proyectos y compartir infraestructura.