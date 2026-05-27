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Nacional

Aseguran un centro de "huachicol" en Veracruz

El sitio clandestino almacenaba más de 250 mil litros de hidrocarburos

Por El Universal

Mayo 27, 2026 03:00 a.m.
A
Aseguran un centro de "huachicol" en Veracruz
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      VERACRUZ, Ver..- Una mega centro clandestino de almacenamiento y distribución de combustible ilegal fue asegurado en el norte de Veracruz por fuerzas federales, las cuales lograron la detención de 12 personas.

      Fue en el municipio de Tihuatlán donde agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) localizaron y aseguraron el centro de almacenamiento con más de 250 mil litros de hidrocarburos.

      Además, en el sitio se ubicaron 20 tractocamiones, 12 tanques de almacenamiento, 52 cubitanques, tres motobombas acopladas a mangueras y a remolques, cuatro lowboy, siete planas cama baja, dos fractank, dos góndolas, un contenedor semirremolque, una motocicleta y un vehículo.

      Los elementos federales ejecutaron una orden de cateo en un inmueble ubicado en la localidad de Plan de Ayala, donde -de acuerdo con una denuncia anónima- posiblemente se resguardaba y almacenaba hidrocarburo de manera ilícita.

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      Durante la diligencia, los efectivos policiales detuvieron a 12 personas, aseguraron diversos frascos y material de laboratorio, dispositivos, tags de pago, placas de circulación, credenciales de identificación, equipo de cómputo, chequeras, discos de almacenamiento CD y tickets de compra.

      En el operativo participaron agentes del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Veracruz, así como elementos de la Fiscalía Especial en materia de Extinción de Dominio de la FGR.

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