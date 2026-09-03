Asesinan a tiros a músico junto a su familia

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Atizapán de Zaragoza, Méx.- El tecladista de la banda de rock Camilo Séptimo, Jonathan Meléndez, de 38 años, fue asesinado a balazos junto con su esposa embarazada de cuatro meses, su hija de tres años, una trabajadora doméstica y su mascota, dentro de un domicilio del fraccionamiento Grand Viure, en Zona Esmeralda.

Por estos hechos fueron detenidos dos hombres en la Ciudad de México: Diego Sebastián Rosen Ferlini, de 51 años, identificado como socio del músico y autor del multihomicidio, y Gerardo Cisneros Bejarano, de 52, chofer de Diego, confirmaron autoridades.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que, de acuerdo con las investigaciones, Rosen Ferlini "aprovechó esa relación de confianza para ingresar al domicilio" y cometer el crimen.

Los hechos

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Jonathan Meléndez había contado a un amigo que el martes 1 de septiembre tendría una reunión con un socio y le pidió que, si después de determinado momento no tenía noticias de él, acudiera con la policía.

La noche del martes, el amigo acudió a las autoridades municipales después de que se cumplió el tiempo que el músico le había indicado para pedir ayuda.

A las 23:50 horas del martes, policías municipales de Atizapán de Zaragoza llegaron al domicilio del tecladista, ubicado en la zona residencial sobre la calle Bosque de Amantes.

Al revisar el inmueble, los elementos de seguridad municipal hallaron el cuerpo de Jonathan sin vida y el de su esposa Ana Paula, de 35 años. Ambos tenían las manos atadas y un impacto de arma de fuego en la cabeza. Jonathan también tenía cinta adhesiva en la boca.

En el mismo domicilio estaba Sofía, de tres años, hija de la pareja. La niña fue localizada sin vida también con un disparo en la cabeza, junto a su madre.

El cuerpo de la trabajadora doméstica, de 21 años, fue encontrado en una habitación de la vivienda, sobre una cama. Tenía un impacto de arma de fuego en la espalda y las manos atadas a la espalda.

En el inmueble, los uniformados también localizaron un perro, la mascota de la familia, sin vida y con las patas atadas.

La búsqueda dentro de la vivienda continuó hasta que los policías hallaron a otro integrante de la familia. En una de las recámaras estaba un niño de seis años, hijo de Jonathan y Ana Paola. El menor estaba con vida y no presentaba lesiones.

La detención

Las primeras investigaciones establecieron que los hechos habrían ocurrido entre las 17:30 y las 19:40 horas del martes.

De acuerdo con imágenes que quedaron grabadas en la cámara del elevador del inmueble, a las 17:24 horas arribó al lugar Diego Sebastián Rosen Ferlini, socio de Jonathan Meléndez.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inició las investigaciones y desplegó un operativo con las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana federal (SSPC) y de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC).

La búsqueda llevó a los agentes hasta la colonia Del Valle, en la alcaldía Benito Juárez, donde fueron detenidos Diego Sebastián Rosen Ferlini y Gerardo Cisneros Bejarano. Ambos fueron señalados como probables responsables del multihomicidio.

Luego de la detención, los dos probables responsables fueron puestos a disposición de la justicia. La investigación continuará a cargo de la fiscalía mexiquense.