Septiembre, mes de la Prevención del Suicidio

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Septiembre se consolida a nivel internacional como el periodo dedicado a la concientización de la salud mental, teniendo su punto culminante cada 10 de septiembre con el Día Mundial de la Prevención del Suicidio.

INEGI reporta muertes por suicidio en México

Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México, las muertes por lesiones autoinfligidas representan un problema de salud pública prioritario que afecta en gran medida a niñas, niños y adolescentes.

Recomendaciones de la OPS y expertos en salud mental

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La organización Panamericana de la Salud (OPS) señala que la detección temprana y la intervención oportuna reducen significativamente el riesgo de desenlaces fatales.

En este contexto, el psicólogo especializado en salud mental y prevención del suicidio Axel Isaac Zepeda Bello destacó la relevancia de mantener una observación estrecha en el entorno familiar y comunitario. Con base en las recomendaciones sobre la materia emitidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), existen patrones conductuales a los que se debe prestar atención:

- Expresiones de desesperanza: Manifestaciones directas o indirectas referentes al deseo de desaparecer, no tener salida o sentirse una carga insoportable para el entorno.

- Aislamiento y cambios drásticos: Retiro repentino de las interacciones sociales habituales, abandono de pasatiempos y regalar objetos personales con significado afectivo.

- Agotamiento emocional: Alteraciones severas en los patrones de sueño y alimentación, frecuentemente acompañadas por episodios de ansiedad o depresión no tratadas.

El abordaje frente a un individuo que atraviesa por pensamientos autodestructivos debe estructurarse desde la escucha activa y la falta de juzgamiento. Según precisiones brindadas por el psicólogo Zepeda, consultar a una persona directamente si ha contemplado hacerse daño no incrementa el riesgo, sino que genera una oportunidad para la catarsis y la búsqueda de atención especializada. El experto sugiere realizar preguntas claras sobre cómo se siente el individuo, evitando descalificar su malestar emocional.

Medidas preventivas y apoyo institucional

Las guías de atención de la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC) de México sugieren retirar de forma preventiva cualquier elemento de potencial peligro, así como procurar un acompañamiento constante. En la actualidad, los principales motores de búsqueda en internet despliegan líneas directas de asistencia al detectar búsquedas vinculadas con la crisis emocional.

El acceso oportuno a servicios psicológicos y el respaldo social continúan siendo los pilares fundamentales para lograr la recuperación integral.

- Línea de la Vida: Llama al 800 2000 (atención gratuita y confidencial las 24 horas del día).