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EU busca decomisar rancho de "El Pelón"

El Departamento de Justicia de Estados Unidos inició el proceso legal para asegurar la propiedad vinculada al CJNG.

Por El Universal

Septiembre 02, 2026 06:40 p.m.
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EU busca decomisar rancho de El Pelón
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 2 (EL UNIVERSAL).- Juan Carlos Valencia González, alias "El Pelón", a quien las autoridades estadounidenses identifican como nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tiene un rancho en California que el gobierno de Donald Trump busca asegurar, revela este miércoles el medio estadounidense "The New York Post".

      Detalles confirmados sobre la propiedad en California

      El rancho está ubicado en la ciudad de Hemet, al este de Los Ángeles, donde abundan este tipo de propiedades. El "Post" detalla que Valencia, quien heredó el liderazgo del CJNG tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", en un operativo de las fuerzas mexicanas, adquirió la propiedad de casi cinco acres por 250 mil dólares (4.2 millones de pesos, al tipo de cambio de hoy) en 2011. Desde entonces, añade, el valor del terreno se ha triplicado.

      Un entrenador de caballos local le dijo al "Post" que le alquilaba la propiedad al capo por mil 500 dólares al mes, y que le pagaba en efectivo al tío de este, quien vive en el sur de California.

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      El entrenador, quien sólo quiso identificarse por su nombre de pila, Héctor, señaló que "le pagaba el alquiler en efectivo a su tío. No puedo decir mucho porque no quiero ponerme en una situación peligrosa".

      Añadió que le rentó "durante unos tres años. Pagaba el alquiler cada mes y me dejaban en paz. No sé nada más que eso". Según narró, el tío le dijo que se fuera del rancho "hace dos o tres semanas. Ha sido difícil. Tal vez estén en una mala situación, pero no sé de qué se trata". Héctor ha trasladado a sus caballos a otro terreno de rancho cercano.

      Impacto en la comunidad y acciones legales

      Christian, un lugareño, expresó temor de que un capo de la droga tenga una propiedad en la zona. "Da miedo", dijo al "Post". "Quedamos en shock cuando nos enteramos. Esta es una zona muy tranquila. Todos se ocupan de sus propios asuntos. Es difícil creer que alguien de los cárteles estuviera aquí".

      Desde finales de julio, el Departamento estadounidense de Justicia inició el proceso para decomisar la propiedad, dado que pertenece al líder de una organización que la administración del Donald Trump califica de narcoterrorista. Un juez de Washington DC lleva el caso.

      Valencia González, quien tiene la nacionalidad estadounidense, además de la mexicana, está en la mira de la Justicia de Estados Unidos desde que se convirtió en líder de Grupo Élite, brazo armado del CJNG. Al asumir el liderazgo del cártel, la administración Trump elevó a 25 millones de dólares la recompensa que ofrece por información que derive en la captura del capo.

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