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Toluca y León disputan boleto a la final en Ciudad de México

Ambos equipos mexicanos muestran solidez y buscan un título internacional relevante.

Por El Universal

Septiembre 02, 2026 06:54 p.m.
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Toluca y León disputan boleto a la final en Ciudad de México
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 2 (EL UNIVERSAL).- Toluca y León se juegan este miércoles mucho más que un boleto a la final de la Leagues Cup. En un duelo entre dos de los equipos más sólidos del futbol mexicano, ambas escuadras buscarán imponer su estilo desde el primer minuto para mantenerse con vida en la competencia y acercarse a un título internacional que ha cobrado cada vez mayor relevancia.

      Toluca busca consolidar su poderío ofensivo

      Los Diablos Rojos llegan a la antesala de la final respaldados por una plantilla que combina experiencia y talento ofensivo. El conjunto escarlata de Antonio Mohamed ha mostrado solidez a lo largo del torneo y confía en hacer valer su poderío en ataque para superar a una Fiera que suele crecer en los partidos de eliminación directa.

      León quiere confirmar su capacidad en partidos decisivos

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      Por su parte, León intentará dar un golpe de autoridad y confirmar que tiene argumentos para competir contra cualquiera. El cuadro esmeralda ha encontrado respuestas en momentos clave de la Leagues Cup y llega con la motivación de alcanzar una nueva final internacional.

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