Julio César Domínguez regresa a Cruz Azul para iniciar carrera técnica

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 2 (EL UNIVERSAL).- A tan sólo unas horas de anunciar de manera oficial en sus redes sociales el final de su etapa como futbolista profesional, Julio César Domínguez ya tendría definido su siguiente paso dentro del balompié.

Regreso de Julio César Domínguez a Cruz Azul para iniciar carrera técnica

El histórico defensa, reconocido por ser el jugador con más partidos oficiales disputados con la camiseta de Cruz Azul, apostaría por iniciar su carrera en los banquillos y volvería a la institución celeste durante el Apertura 2026.

De acuerdo con información de Fox Sports, el "Cata" tendría todo acordado para incorporarse al proyecto cementero como auxiliar técnico de la categoría Sub-21, equipo dirigido por Marco Campillo.

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Trayectoria y logros de Julio César Domínguez en Cruz Azul

El reporte señala que el movimiento se hará oficial en las próximas horas, marcando así el comienzo de una nueva etapa en la trayectoria del exdefensor. Domínguez regresa al club de sus amores después de poner fin a su paso por el Atlético de San Luis, escuadra con la que concluyó su carrera como jugador en la Liga MX.

Durante su carrera, Julio César Domínguez se consolidó como uno de los futbolistas más emblemáticos en la historia de Cruz Azul. El defensa debutó con el primer equipo en 2006 y se convirtió en el jugador con más partidos oficiales disputados con la camiseta celeste, superando las 700 apariciones.

Entre sus principales logros destacan la conquista del histórico título del Guard1anes 2021, que puso fin a una sequía de 23 años sin campeonatos de liga para La Máquina, además de una Copa MX, dos Supercopas MX, una Supercopa de la Liga MX y una Liga de Campeones de la Concacaf.