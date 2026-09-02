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Fans de Camilo Séptimo piden justicia por asesinato de tecladista

La Fiscalía del Estado de México investiga el caso y reporta dos detenidos.

Por El Universal

Septiembre 02, 2026 06:42 p.m.
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Fans de Camilo Séptimo piden justicia por asesinato de tecladista
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      Fans de grupo musical Camilo Séptimo manifestaron tristeza e indignación luego de que se confirmara el asesinato de Jonathan "Honas" Meléndez, tecladista, compositor y uno de los fundadores de la banda.

      Hallazgo y detalles confirmados

      La madrugada de este miércoles, el cuerpo del músico fue encontrado sin vida en la Zona Esmeralda de Atizapán de Zaragoza; junto él también estaban los restos su esposa embarazada, su hija de tres años y una trabajadora del hogar.

      Reacciones y demandas de justicia

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      Ante la tragedia, las redes sociales de la agrupación se llenaron de mensajes en los que sus seguidores, amigos y colegas lamentaban lo ocurrido y expresaban su solidaridad.

      Sin embargo, el llamado que más se repitió entre los comentarios fue el de justicia; y es que, los usuarios exigen a las autoridades que la muerte del tecladista y su familia no quede impune.

      "Justicia para Jonathan", "Estoy con ustedes y espero se haga justicia pronto", "Solidaridad para la familia y que se haga justicia", "Justicia para Jonathan. Mucha fuerza", "Es una noticia impactante, cruda y tristísima. Vuelta alto Jon, gracias por tantísimo", "Que se haga justicia, estamos con ustedes", son solo algunos de los mensajes que se pueden leer.

      Músicos como Raymix y la banda St. Mangata, también reaccionaron a la muerte de "Honas", como era conocido. Hasta el momento, ni el grupo ni ninguno de sus integrantes se ha pronunciado públicamente al respecto.

      Mientras tanto, el caso ya es investigado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y ya hay dos detenidos.

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      Un menor de 6 años fue encontrado con vida y sin lesiones tras el ataque.