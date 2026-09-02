¿Cómo es el fraccionamiento Grand Viure donde mataron a músico?

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Mientras se llevan a cabo las investigaciones del caso, autoridades confirmaron la detención de dos presuntos responsables de la muerte de Jonathan Meléndez y su familia, identificados como Diego Sebastián "N" y Gerardo "N", uno de ellos señalado como presunto socio del músico.

De acuerdo con el reporte oficial, las víctimas fueron encontradas atadas de las manos al interior de un departamento ubicado en la zona residencial Grand Viure, un desarrollo inmobiliario que ofrece lujosos departamentos valuados en más de 10 millones de pesos.

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El complejo residencial Gran Viure donde ocurrió el ataque armado, está ubicado en una zona exclusiva del Estado de México que es promocionada por las inmobiliarias como un complejo de acceso controlado con vigilancia permanente.Asimismo, el desarrollo tiene cercanía con importantes vialidades del Estado de México que conectan con Atizapán, Lomas Verdes y la Autopista de Chamapa.Entre las amenidades dentro de los edificios del fraccionamiento destaca un gimnasio, cancha de pádel, salón de usos múltiples, espacios de coworking y business center, además de áreas verdes.Actualmente la página oficial de Grand Viure donde se promociona como un espacio con vistas panorámicas que ofrece "todo lo necesario para que tú y tu familia disfruten de una vida tranquila", ya no se encuentra disponible.