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Dictan prisión preventiva a integrante de La Unión Tepito

Al detenido se le aseguraron drogas, arma de fuego y dinero en efectivo.

Por El Universal

Septiembre 02, 2026 06:46 p.m.
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Dictan prisión preventiva a integrante de La Unión Tepito
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      Un juez dictó prisión preventiva oficiosa a Francisco Javier López Mata, presunto integrante de La Unión Tepito, quien supuestamente se encargaba de la venta y distribución de drogas en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.


      Luego de ser detenido en la colonia Doctores de esta demarcación, la Fiscalía General de la República (FGR) lo presentó ante juez de control, el cual determinó vincularlo a proceso por los delitos de posesión de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas y posesión de narcótico con fines de comercio.

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      La FGR informó que el Ministerio Público de la Fiscalía Federal en la Ciudad de México, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor), presentó los datos de prueba que resultaron contundentes para que el juez lo procesara, fijara además la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y dos meses de plazo para la investigación complementaria.
      Con apoyo en seguridad perimetral de la Guardia Nacional (GN), agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la FGR detuvieron a López Mata, tras ejecutar una orden de cateo en un domicilio de la colonia Doctores, en la Ciudad de México.
      Lo anterior, derivado de una denuncia anónima en la que hicieron del conocimiento que entraban y salían personas armadas, presuntamente relacionadas con dicha organización criminal.
      Al detenido se le aseguró clorhidrato de metanfetamina, clorhidrato de cocaína, marihuana, tabletas que contienen fentanilo, un arma de fuego, cartuchos, dinero en efectivo y una báscula gramera.
      El detenido era considerado como generador de violencia en la misma zona.

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