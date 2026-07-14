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Asesinan a un exedil de Oaxaca

Por El Universal

Julio 14, 2026 03:00 a.m.
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Asesinan a un exedil de Oaxaca
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      Cacahuatepec, Oax.- Pedro Martínez Barroso, expresidente municipal de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca, fue asesinado con arma de fuego al interior de una ferretería en pleno centro del municipio; en lo que va de 2026, han sido asesinados cuatro expresidentes municipales, un presidente municipal, un exregidor, un alcalde y una asambleísta.

      De acuerdo con los reportes preliminares de las corporaciones de seguridad, el ingeniero Pedro Martínez Barroso perdió la vida por impactos de arma de fuego, luego de ser atacado por hombres armados al interior de una ferretería en pleno centro de San Juan Cacahuatepec, ubicado en la Costa de Oaxaca, en los límites con el estado de Guerrero.

      Este crimen sucede a nueve meses de que fuera asesinada Guadalupe Urban Caballos, regidora del Ayuntamiento Municipal de Cacahuatepec.

      Y apenas este domingo 12 de julio, fue asesinado el alcalde municipal de San Miguel Yogovana, municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz.

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      Con el homicidio del exedil Pedro Martínez Barroso, suman cuatro asesinatos de expresidentes municipales.

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