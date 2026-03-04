logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EUGENIO ¡CÓMO CRECES!

Fotogalería

EUGENIO ¡CÓMO CRECES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Atacan a balazos a comandante en Culiacán

Jonhatan "N", mando de la Policía Municipal, resultó herido en un hombro tras una agresión armada

Por El Universal

Marzo 04, 2026 08:51 a.m.
A
Atacan a balazos a comandante en Culiacán

CULIACÁN, Sin.- La Fiscalía General del Estado investiga el atentado a balazos que fue objeto el comandante de la Policía Municipal de Culiacán, Jonhatan "N", quien conducía un vehículo Honda Accord color tinto, de modelo viejo, a escasos minutos de terminar su turno y circular por el boulevard Pedro Infante.

El comandante con una herida de bala en uno de sus hombros fue trasladado a un hospital de la capital del estado, donde permanece internado, con vigilancia, en tanto las autoridades judiciales integran la carpeta de investigación sobre los hechos.

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito de Culiacán reportó que Jonhatan "N" se encuentra fuera de peligro, pero permanece bajo asistencia médica en un hospital debido a la lesión que presentó en un hombro.

Según la información que se conoce, se presume que el recién nombrado comandante era seguido por sus agresores, por lo que estos aprovecharon que conducía su vehículo un Honda Accord para emparejarse y dispararle en repetidas ocasiones y luego huir de la zona, sin ser detenido.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


A inicios de año, el lunes 5 de enero, el director de Tránsito de Culiacán, Francisco Zazueta Lizárraga fue atacado a balazos por varios hombres armados, en la sindicatura de Aguaruto, al extremo poniente de la capital del estado, gravemente herido fue trasladado a un hospital, en donde poco después fue declarado muerto.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Atacan a balazos a comandante en Culiacán
Atacan a balazos a comandante en Culiacán

Atacan a balazos a comandante en Culiacán

SLP

El Universal

Jonhatan "N", mando de la Policía Municipal, resultó herido en un hombro tras una agresión armada

Sheinbaum propone tope a pensiones millonarias
Sheinbaum propone tope a pensiones millonarias

Sheinbaum propone tope a pensiones millonarias

SLP

El Universal

La iniciativa enviada al Senado plantea limitar a 70 mil pesos mensuales las jubilaciones financiadas con recursos públicos

Paralizaron logística en México hechos violentos
Paralizaron logística en México hechos violentos

Paralizaron logística en México hechos violentos

SLP

El Universal

Aumentan los mexicanos evacuados en Oriente Medio
Aumentan los mexicanos evacuados en Oriente Medio

Aumentan los mexicanos evacuados en Oriente Medio

SLP

El Universal

Connacionales han salido desde Irán, Israel, Jordania, Líbano y Qatar