Atacan a balazos a comandante en Culiacán

CULIACÁN, Sin.- La Fiscalía General del Estado investiga el atentado a balazos que fue objeto el comandante de la Policía Municipal de Culiacán, Jonhatan "N", quien conducía un vehículo Honda Accord color tinto, de modelo viejo, a escasos minutos de terminar su turno y circular por el boulevard Pedro Infante.

El comandante con una herida de bala en uno de sus hombros fue trasladado a un hospital de la capital del estado, donde permanece internado, con vigilancia, en tanto las autoridades judiciales integran la carpeta de investigación sobre los hechos.

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito de Culiacán reportó que Jonhatan "N" se encuentra fuera de peligro, pero permanece bajo asistencia médica en un hospital debido a la lesión que presentó en un hombro.

Según la información que se conoce, se presume que el recién nombrado comandante era seguido por sus agresores, por lo que estos aprovecharon que conducía su vehículo un Honda Accord para emparejarse y dispararle en repetidas ocasiones y luego huir de la zona, sin ser detenido.

A inicios de año, el lunes 5 de enero, el director de Tránsito de Culiacán, Francisco Zazueta Lizárraga fue atacado a balazos por varios hombres armados, en la sindicatura de Aguaruto, al extremo poniente de la capital del estado, gravemente herido fue trasladado a un hospital, en donde poco después fue declarado muerto.