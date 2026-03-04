Clima en San Luis Potosí: frío por la mañana, calor y lluvias por la tarde

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que este miércoles 4 de marzo se esperan mañanas muy frescas a frías con bancos de niebla en diversas zonas del estado, mientras que por la tarde el ambiente será más cálido, con posibilidad de lluvias o chubascos puntuales.

De acuerdo con el pronóstico, una zona de alta presión está favoreciendo estas condiciones climáticas en las cuatro regiones de San Luis Potosí, además de vientos durante la tarde y noche.

En la zona Centro, donde se ubica la capital potosina, se prevé una temperatura máxima de 26 grados y mínima de 6 grados, con niebla por la mañana, lluvias dispersas por la tarde y rachas de viento superiores a 30 km/h.

Para la zona Altiplano, el pronóstico indica máxima de 28 grados y mínima de 10, con lluvias puntuales por la tarde y viento del sureste con rachas cercanas a 30 km/h.

En la zona Media, las temperaturas alcanzarán 31 grados como máxima y 15 como mínima. Se esperan bancos de niebla por la mañana, lluvias por la noche y rachas de viento de hasta 40 km/h durante la tarde.

Mientras que en la Huasteca, la región más cálida del estado, se prevé una máxima de 34 grados y mínima de 19, con probabilidad de lluvias por la mañana y durante la noche, además de vientos del sureste con rachas de 30 km/h.

Protección Civil advirtió que existe potencial de tormentas puntuales fuertes para este jueves, principalmente en la zona Media, por lo que pidió a la población mantenerse atenta a la evolución de las condiciones climáticas.

Asimismo, la dependencia alertó sobre condiciones propicias para el desarrollo de incendios en pastizales, lotes baldíos, rellenos sanitarios y centros de reciclaje, debido a la combinación de calor, viento y vegetación seca.

Ante este panorama, las autoridades recomendaron mantenerse informados a través de canales oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil para prevenir riesgos.