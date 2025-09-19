logo pulso
Atacan a balazos a edil de Buenavista, Mich.

Por El Universal

Septiembre 19, 2025 03:00 a.m.
A
Atacan a balazos a edil de Buenavista, Mich.

MORELIA, Mich.- Luego de acudir al cambio de comandante de la 43 Zona Militar, la presidenta municipal de Buenavista, Michoacán, Irma Moreno Mendoza, fue atacada a tiros por sujetos que dispararon hacia su vehículo, sobre el tramo carretero Apatzingán-Tepalcatepec.

Reportes señalan que desde la localidad de Santa Ana, varios motociclistas empezaron a la alcaldesa, que viajaba junto con su convoy policial de seguridad.

Metros antes de llegar a la caseta de vigilancia de la entrada a la cabecera municipal, otro grupo de criminales, identificados con el Cártel Michoacán Nueva Generación, dispararon desde la parte alta de un cerro, en contra de la gobernante.

El hecho movilizó al personal de la Guardia Civil y de la Policía Municipal, que protegieron a Moreno Mendoza y a su esposo, quienes salieron ilesos del violento atentado.

Las corporaciones de seguridad implementaron también un fuerte operativo en busca de los responsables de este violento hecho criminal.

Adolescente muere por explosión de artefacto

Antes, en ese mismo municipio de la Tierra Caliente, un adolescente de 13 años de edad y jornalero en los campos de limón, murió al estallarle un artefacto explosivo.

Los informes señalan que el menor caminaba sobre un camino rural encallado entre las huertas, cuando accidentalmente pisó el explosivo y lo activó.

También, mientras el Ejército Mexicano realizaba la ceremonia de cambio del comandante de la 43 Zona Militar, un funcionario municipal era atacado a tiros en la alcaldía de Apatzingán.

