Atacan transporte en Cuautla; dos heridos

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Cuautla, Mor.- Una combi del servicio público de la Ruta 9, Trinchera-Paraíso, fue atacada a balazos frente al Instituto Tecnológico de Cuautla, donde volcó y dejó como saldo dos lesionados, el chofer y un joven estudiante.

Los primeros informes policiales indican que los autores materiales del atentado viajaban en motocicleta y desde el municipio de Yecapixtla, contiguo a Cuautla, iniciaron una persecución contra el conductor del transporte hasta alcanzarlo en el libramiento Santa Bárbara–Izúcar de Matamoros, a la altura del Instituto Tecnológico de Cuautla, donde accionaron sus armas.

Durante la persecución, el operador de la combi perdió el control de la unidad y chocó contra una camioneta roja antes de subir al camellón y volcar sobre la carretera.

El conductor, identificado como Emmanuel, de 35 años, intentó escapar a pie, sin embargo, fue alcanzado por los disparos. En el hecho también resultó herido Abraham, de 20 años de edad.

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En el sitio, peritos y policías localizaron al menos diez casquillos percutidos calibre 9 milímetros, los cuales fueron asegurados como parte de las investigaciones. Hasta ahora, no se reportan detenciones y las autoridades no han establecido el motivo de la agresión.