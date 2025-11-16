logo pulso
MACSTORE ESTRENA SU NUEVA TIENDA EN PLAZA SENDERO

MACSTORE ESTRENA SU NUEVA TIENDA EN PLAZA SENDERO

Ataque con explosivo en fiesta de XV años en Sinaloa deja varios heridos

La celebración en un salón de fiestas de XV años en Villa Juárez, Navolato, se vio interrumpida por un ataque con artefacto explosivo.

Por El Universal

Noviembre 16, 2025 02:27 p.m.
A
Ataque con explosivo en fiesta de XV años en Sinaloa deja varios heridos

CULIACÁN, Sin., noviembre 16 (EL UNIVERSAL).- Los asistentes a la celebración en un salón de fiestas de unos XV años en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato, fueron atacados con un artefacto explosivo artesanal. La explosión alcanzó a por lo menos a siete asistentes, por lo que los cuerpos de auxilio tuvieron que trasladarlos a hospitales.

En las líneas de emergencia se notificaron por varias llamadas anónimas que en el salón de fiestas "Las Vegas", varias personas, sin precisar el sexo o posibles edades, habían resultado lesionadas por esquirlas de un artefacto explosivo.

Las autoridades no han dado a conocer el número oficial de las personas que tuvieron que ser enviadas a hospitales, solo se conoce que durante la noche del sábado pasado cuando se celebraba una fiesta de XV años, desconocidos lanzaron a la entrada un artefacto explosivo.

Cabe recordar que el pasado 6 de noviembre, en esta misma sindicatura, en el cruce de la carretera conocida como "20" y la calle Octava, personas desconocidas lanzaron un artefacto explosivo contra un taller eléctrico automotriz, donde trabajan tres hermanos.

La explosión alcanzó a Luis Edgar "N", de 25 años; Javier "N", de 21 y Emanuel "N", de 17 años, los dos primeros fallecieron a causa de las lesiones que sufrieron por la explosión que produjo el artefacto improvisado.

