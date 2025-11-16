Ataque con explosivo en fiesta de XV años en Sinaloa deja varios heridos

CULIACÁN, Sin., noviembre 16 (EL UNIVERSAL).- Los asistentes a la celebración en un salón de fiestas de unos XV años en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato, fueron atacados con un artefacto explosivo artesanal. La explosión alcanzó a por lo menos a siete asistentes, por lo que los cuerpos de auxilio tuvieron que trasladarlos a hospitales.

En las líneas de emergencia se notificaron por varias llamadas anónimas que en el salón de fiestas "Las Vegas", varias personas, sin precisar el sexo o posibles edades, habían resultado lesionadas por esquirlas de un artefacto explosivo.

Las autoridades no han dado a conocer el número oficial de las personas que tuvieron que ser enviadas a hospitales, solo se conoce que durante la noche del sábado pasado cuando se celebraba una fiesta de XV años, desconocidos lanzaron a la entrada un artefacto explosivo.

Cabe recordar que el pasado 6 de noviembre, en esta misma sindicatura, en el cruce de la carretera conocida como "20" y la calle Octava, personas desconocidas lanzaron un artefacto explosivo contra un taller eléctrico automotriz, donde trabajan tres hermanos.

La explosión alcanzó a Luis Edgar "N", de 25 años; Javier "N", de 21 y Emanuel "N", de 17 años, los dos primeros fallecieron a causa de las lesiones que sufrieron por la explosión que produjo el artefacto improvisado.