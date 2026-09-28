Mujer embarazada muere tras ataque a balazos en Los Mochis

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CULIACÁN, Sin., septiembre 28 (EL UNIVERSAL).-Una joven madre, con siete meses de embarazo de nombre, Fernanda "N", de 31 años de edad, fue atacada a balazos en un domicilio de la calle Rosendo G Castro, del centro de la ciudad de los Mochis, pese a la atención médica que se le brindo en una clínica particular esta falleció al igual que su bebe en gestación.

Fiscalía inicia investigación por feminicidio en Los Mochis

La Fiscalía General del Estado inició las primeras investigaciones de este feminicidio, por lo que recopila evidencias y testimonios para poder establecer la identidad del agresor y las circunstancias de cómo se produjo el ataque.

Detalles del ataque y atención médica

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Según los datos que se conoce a las líneas de emergencia entró una llamada en la que se solicitaba la ayuda de paramédicos ya que una mujer embaraza había sido atacada a balazos en su domicilio, en el centro de los Mochis.

El personal paramédico que había sido desplazado a ese lugar fue notificado que la mujer gravemente herida, con siete meses de embarazo era trasladada a una clínica médica privada por particulares.

Los elementos de seguridad que se presentaron a la clínica particular para recabar datos de la paciente Fernanda "N", de 31 años fueron notificados que esta había fallecida y que el personal médico no logró salvar la vida del bebe de siete meses aún en gestación.