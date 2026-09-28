Policía antiterrorista libera bajo fianza a jóvenes arrestados en RAF Fairford

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FAIRFORD, Inglaterra (AP) — Cinco jóvenes británicos arrestados por cargos relacionados con explosivos y terrorismo cerca de una base de la Fuerza Aérea operada por Estados Unidos en Inglaterra fueron puestos en libertad bajo fianza el lunes.

Detectives antiterroristas indicaron que cuentan con "múltiples líneas de investigación", incluyendo un potencial vínculo con Irán.

Los jóvenes fueron detenidos a primera hora del domingo luego que se avistaran tres furgonetas en el campo cerca de la RAF Fairford, una base propiedad del Reino Unido que ha sido utilizada por bombarderos estadounidenses durante décadas de conflictos en Oriente Medio, incluida la guerra de este año con Irán.

Los investigadores no han concluido si el incidente es un ataque respaldado por un Estado. Indagan un posible vínculo con Irán, Rusia o grupos milicianos no estatales. La RAF Fairford también ha sido el foco de protestas de activistas contra la guerra.

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Los cinco sospechosos, cuyos nombres no se han dado a conocer, fueron retenidos inicialmente por presuntos delitos relacionados con explosivos y, posteriormente, también fueron arrestados bajo sospecha de planear un acto de terrorismo. La policía reveló que los jóvenes son todos ciudadanos británicos de Londres y de entre 20 y 30 años.

La agencia nacional de noticias británica, PA, reportó sin citar fuentes que la policía no había encontrado explosivos viables. Al anunciar que los sospechosos habían sido puestos en libertad bajo fianza, el jefe de la Policía Antiterrorista del Reino Unido, Laurence Taylor, dijo que los sospechosos enfrentan condiciones estrictas y que "absolutamente siguen bajo investigación".

Taylor añadió que las líneas de investigación incluyen que los presuntos delitos fueron cometidos por "intermediarios o individuos, ya sea consciente o inconscientemente, trabajando en nombre de un Estado extranjero".

Irán niega su implicación

La embajada de Irán en Londres dijo que "rechaza categóricamente y condena enérgicamente las recientes especulaciones infundadas y maliciosas" sobre el incidente.

Las autoridades evacuaron el domingo a los residentes de 85 viviendas en la aldea de Whelford, cerca de la base, al tiempo que expertos del ejército en desactivación de bombas utilizaban un robot para examinar tres furgonetas blancas. Los vecinos pudieron regresar a sus casas a última hora de la tarde del lunes, aunque, según la policía, se mantenía un cordón alrededor de los tres vehículos.

El primer ministro Andy Burnham presidió el lunes una reunión de la comisión de emergencia COBRA del gobierno "para asegurarnos de que tenemos el panorama completo" del incidente, dijo.

Arrestos ocurren tras reportes de vehículos sospechosos

No estaba claro si los hombres arrestados habían estado en el radar de los servicios de seguridad. Residentes locales describieron haber visto una seguridad reforzada alrededor de la RAF Fairford en los últimos días, con vehículos pesados estacionados atravesando las puertas de entrada.

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que los sospechosos habían sido detenidos tras la cooperación entre Estados Unidos y el Reino Unido, y que habían estado "bajo vigilancia" durante algún tiempo. La policía, sin embargo, indicó que los arrestos se desencadenaron por una llamada nocturna sobre "vehículos sospechosos" cerca de la base.

Una agricultora local dijo que llamó a la policía luego de ver tres furgonetas estacionadas de forma extraña cuando ella conducía a casa a última hora de la noche del sábado, y que cerca se encontró con "un grupo numeroso de hombres", algunos con el rostro cubierto. Añadió que se dispersaron cuando vieron su vehículo.

Declinó ser identificada para proteger su identidad porque estaba describiendo lo que vio como posibles fallos de seguridad.

El secretario británico de Defensa, Wes Streeting, dijo que la agricultora "hizo exactamente lo correcto" al llamar a la policía, pero que sólo tenía "una visión parcial" de la operación.

Los arrestos se producen en un momento de tensiones elevadas en torno a la amenaza de Estados hostiles, y los servicios de inteligencia británicos han señalado que Rusia e Irán han utilizado a intermediarios para cometer delitos en suelo británico. En marzo, autoridades subrayaron que el número de casos de seguridad nacional que implican actividad de Estados hostiles, incluido Irán, aumentó un 50% en los seis meses hasta diciembre de 2025.

Irán ha sido vinculado con serie de ataques en Europa

El Reino Unido no se sumó a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán que comenzó el 28 de febrero y, al principio, rechazó la solicitud de Trump de usar bases en su territorio para atacar a Irán. Pero el entonces primer ministro Keir Starmer acordó en marzo permitir que Estados Unidos utilizara bases en el Reino Unido para lo que calificó como operaciones "defensivas" contra los misiles de Irán y sus sitios de lanzamiento, tras ataques iraníes contra intereses británicos y de sus aliados en el golfo Pérsico.

Bombarderos estadounidenses B-1 y B-52 han despegado de Fairford, a 160 kilómetros (100 millas) al oeste de Londres, para operaciones durante el conflicto con Irán.

Irán ha afirmado que considera un objetivo legítimo cualquier base que sea utilizada para atacar su territorio.

Funcionarios de seguridad británicos han acusado a intermediarios vinculados con Irán de una serie de intentos de incendios provocados y sabotaje en el Reino Unido y otros países, muchos de ellos dirigidos contra la comunidad judía y destinados a sembrar miedo. Anteriormente han advertido que Teherán podría ampliar sus objetivos en el Reino Unido si continúan los conflictos en Oriente Medio.

Varias personas también han sido acusadas de planear incendios en el Reino Unido en nombre de grupos vinculados con Rusia.

El secretario británico de Relaciones Exteriores, Ed Miliband, dijo el lunes que el incidente es un "recordatorio de las amenazas que enfrenta nuestro país".

Miliband se reunió la semana pasada con el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, en Naciones Unidas en Nueva York y le dijo que "el Reino Unido no tolerará intimidación, amenazas o actividad hostil en suelo británico", según un resumen británico de la conversación.

Fuerza Aérea de EEUU dice que personal permanece vigilante

La Fuerza Aérea estadounidense indicó que su personal con base en RAF Fairford "permanece vigilante", pero que "por razones de seguridad operativa no discutiremos medidas específicas de protección de la fuerza".

La embajada de Estados Unidos en Londres ha advertido a los estadounidenses en el Reino Unido que sean cautos y estén atentos a su seguridad personal.

Trump dijo que las autoridades habían tenido a los sospechosos "bajo vigilancia durante mucho tiempo y los atrapamos".

"Fue un trabajo increíble. Los teníamos bajo investigación. Buscaban causar un gran daño a nuestro fuerte. Y trabajar con los británicos salió muy bien", dijo a reporteros en Chicago el domingo.

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Jill Lawless reportó desde Liverpool, Inglaterra. Ben Finley en Washington contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Arrestos y liberación bajo fianza de jóvenes británicos

Investigación y posibles vínculos internacionales

Reacciones oficiales y medidas de seguridad