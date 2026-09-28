Maya Weug lucha por patrocinio tras salir de la F1 Academy

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Mujeres pilotos luchan por patrocinadores y tiempo en pista tras dejar la serie Fue la primera integrante femenina el programa de jóvenes pilotos de Ferrari, una de las favoritas en la F1 Academy (la serie de desarrollo de Fórmula 1 para mujeres) y y una estrella de su docuserie derivada de Netflix.

Ahora, Weug ha pasado la mayor parte de 2026 mirando desde fuera.

"Había un buen plan al comenzar este año y todo estaba listo para salir y centrarnos en GT (carreras de autos deportivos)", le contó la joven de 22 años a The Associated Press en una entrevista reciente al margen del Gran Premio de los Países Bajos. "Pero luego, de repente, todo se vino abajo en marzo. Desde entonces he estado parada; no diría que sola, pero básicamente sola".

La F1 Academy fue lanzada en 2023 para dar a las pilotos una plataforma que les permita llegar a niveles más altos de competencia en un deporte que siempre ha estado dominado por hombres. Pero el caso de Weug pone de relieve cómo incluso las mejores pilotos de la academia a menudo tienen dificultades para conseguir el dinero de patrocinio que necesitan para seguir compitiendo una vez que salen del programa de dos años.

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La directora general de la F1 Academy, Susie Wolff, dijo a AP que la serie está desafiando "percepciones y estereotipos" sobre las mujeres en el automovilismo, aunque todavía no ha impulsado a sus egresadas hacia los niveles más altos de las carreras.

"Sí reconozco que es frustrante ver que no hemos visto a nuestras campeonas avanzar hacia un éxito considerable", afirmó, al tiempo que señaló que la serie apenas está en su cuarta temporada.

El año turbulento de Maya Weug tras dejar la F1 Academy

Weug tuvo un aterrizaje complicado este año después de terminar como subcampeona de la F1 Academy en 2025. Pese al respaldo de la F1 Academy y de Ferrari, su plan de pasar a las carreras GT de autos deportivos fracasó por razones que no quiso precisar, pero que describió como "fuera de su control y de mi control".

Apenas logró concretar dos carreras en una serie de autos deportivos mayormente amateur en Bélgica.

Weug describió su decepción en una emotiva publicación en redes sociales en agosto y pidió a equipos y patrocinadores que se pusieran en contacto.

"Creo que simplemente esperaba que los resultados que conseguí en los últimos años hubieran contado para algo", escribió.

Desde entonces, las cosas han empezado a mejorar. A principios de este mes, Weug disputó una carrera puntual en Alemania en la Euroformula Open, una serie con autos de rendimiento cercano al de la Fórmula 3, pero con una audiencia relativamente pequeña.

No es la única egresada de la F1 Academy que tiene problemas para financiar su carrera.

Marta García, la primera campeona de la F1 Academy en 2022, pasó nueve meses sin competir este año hasta su regreso a la pista el mes pasado en Bélgica. La ausencia le pasó factura a la española.

"Yo estaba como: '¿quién soy cuando no estoy compitiendo?' Créeme, esa pregunta da miedo", dijo en un video en Instagram. "Empecé a cuestionarlo todo: mi valor, mi propósito. Hubo días en los que ni siquiera sabía quién era".

Otras expilotos de la F1 Academy han dejado el automovilismo, incluso por motivos personales, o han bajado a eventos mayormente amateurs. De las 16 pilotos de la temporada inaugural de 2023, al menos seis no parecen haber competido en autos de manera competitiva en 2026.

Algunas siguen en el foco. La F1 Academy ofrece financiación para el desarrollo de carrera a sus campeonas.

Doriane Pin, la campeona del año pasado, estuvo en un equipo que peleaba por una victoria de clase en las 24 Horas de Le Mans, mientras que Abbi Pulling, la ganadora de 2024, probó para la serie Indy NXT el lunes en el Indianapolis Motor Speedway.

Costos y representación femenina en el automovilismo

Cuando la F1 anunció en 2022 su nueva serie de desarrollo para mujeres, el CEO Stefano Domenicali buscó preparar a las pilotos emergentes para avanzar por las categorías juveniles "con la esperanza de llegar a la F2 y luego a la cima de la Fórmula 1".

Hasta ahora, ninguna egresada de la F1 Academy ha llegado a la Fórmula 2, el nivel inmediatamente inferior a la F1 en la escalera de competición de la FIA. Ninguna mujer ha participado en una carrera del campeonato mundial de F1 en 50 años.

Una razón es el aumento descontrolado de los costos. Otra es que las mujeres están subrepresentadas desde la base: representan apenas entre el 5% y el 7% de las inscripciones juveniles en karting, la principal vía de entrada para niños que sueñan con la F1. Una temporada en el karting de máximo nivel puede costar 270.000 dólares, dijo este mes a AP el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem.

Un año en F3 o F2 puede costar millones. Con menos asientos disponibles en cada nivel a medida que se asciende, los pilotos —y sus patrocinadores o padres— esencialmente compiten entre sí a base de ofertas por los lugares.

La gente "pregunta: '¿Te pagan por hacerlo?' No. Todo el dinero que encontramos es para poder competir y mostrarte", señaló Weug. "Eso siempre ha sido algo con lo que he batallado desde que tenía 12 años".

Los esfuerzos de la FIA se centran en gran medida en abrir el karting con plazas patrocinadas para pilotos mujeres. Indica que el grupo de participantes de un nuevo evento de Copa del Mundo lanzado el año pasado fue 14% femenino, todavía bajo, pero el doble del nivel típico.

"Invertimos en la base, invertimos en construir puentes, e invertimos en asegurarnos de que el camino sea más asequible", dijo Ben Sulayem a AP. "La accesibilidad viene de la asequibilidad".

Wolff sostuvo que el alcance de la F1 Academy estaba impulsando la demanda para que las niñas participen y que la serie tenía más solicitantes que nunca.

"Creo que hay muchas cosas que estamos haciendo bien", comentó Wolff. "Está claro que, en el plano deportivo, hay más que debemos evaluar porque no es sostenible que nuestras campeonas no avancen hacia alguna forma de éxito".

La pilotos de la F1 Academy reciben fuertes subsidios

La F1 Academy utiliza autos modificados del nivel de Fórmula 4 e impone un máximo de dos temporadas para las pilotos, lo que significó que Weug tuvo que seguir adelante después de 2025, su segundo año.

La academia es inusual porque la serie subsidia a las pilotos participantes, con respaldo de los propietarios de la F1 y de sus propios patrocinadores. La F1 Academy calcula que cubre el 82% del costo, y Wolff estimó el valor de una temporada de GB3 como la financiada para la excampeona Pulling en alrededor de 700.000 euros (797.000 dólares).

"Creo que uno de los desafíos que enfrentamos es nuestro nombre, F1 Academy", explicó Wolff. "Claramente da la impresión de que estamos preparando a nuestras pilotos para la F1. Y quienes conocen el deporte saben que estamos a nivel F4; eso significa que todavía están la F3 y la F2, así que esta idea de que la F1 Academy te prepara para la F1 también a veces es un desafío".

En el Gran Premio de Países Bajos del mes pasado en Zandvoort, Weug estaba al margen en un circuito donde logró una victoria decisiva en casa el año pasado. No estaba conduciendo, sino entrenando a su amiga y exrival Alba Larsen, su reemplazo como piloto respaldada por Ferrari en la F1 Academy. Las carreras de la academia se benefician del foco de la F1 al disputarse en los mismos circuitos durante los mismos fines de semana que los Grandes Premios.

"Lo más importante es que la gente no se olvide de ti", expresó Weug. "Que estés en pista es realmente importante".