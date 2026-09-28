Trágica muerte tiene ciclista en Av. San Pedro

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Terrible muerte tuvo un hombre de 60 años de edad cuando circulaba en su bicicleta por la avenida San Pedro, inicialmente sufrió una caída y estando en el piso un automóvil le pasó por encima aplastándole la cabeza sin que el conductor tuviera tiempo para evitarlo.

El ahora occiso fue identificado como José de Jesús de 60 años de edad, el cual tuvo su domicilio en la colonia Pavón hacia donde presumiblemente se dirigía al momento de la tragedia.

El hecho ocurrió alrededor de las cinco y media de la tarde de este domingo, inicialmente el hombre circulaba en su bicicleta tipo turismo sobre la avenida San Pedro en dirección a la carretera a Matehuala.

Poco antes de la Sexta Privada de la Avenida San Pedro perdió el control de la dirección de la bicicleta y se desplomó al pavimento; detrás de él circulaba un automóvil Nissan Platina color gris, cuyo conductor no pudo frenara tiempo y así le aplastó la cabeza pasándole encima las llantas, causándole una muerte inmediata.

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Paramédicos de Soledad llegaron a atender al infortunado pero determinaron que ya nada se podía hacer puesto que había fallecido al sufrir fractura de cráneo.

Agentes de la Policía Municipal de Soledad acudieron como primeros respondientes y acordonaron el sitio para las diligencias legales, el conductor del carro fue retenido para ser presentado ante el Ministerio Público para que se le defina su situación legal.

Personal de la Vicefiscalía Científica realizó el levantamiento del cuerpo para enviarlo al Servicio Médico Legista para entregarlo a los familiares una vez cumplidos los requisitos legales.

hombre de aproximadamente 60 años se cae de su bicicleta y un vehículo que pasaba por el lugar le pasa por encima de su cabeza en la avenida San Pedro a la altura de la colonia Haciendas de las Margaritas en Soledad .

Los hechos se registraron a las 17:30 horas , cuando el siclosta circulaba sobre la avenida san Pedro con dirección a la carretera matehuala .

Metros antes de llegar a la 6ta. privada de la avenida san Pedro , el señor se cae de su bicicleta tipo turismo , justo cuando pasaba un automóvil Nissan platina pasándole por su cabeza.

Al sitio arribaron paramédicos , quienes al valorarlo lo encontraron sin signos vitales .

El sitio fue asegurado por la Guatdia civil municipal.

Peritos de la Guatdia civil municipal inician con las primeras diligencias.

Policía de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado inician con el levantamiento del cuerpo para su trámite legal .