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Zafarrancho en La Zapatilla deja varios golpeados

Pobladores quemaron una patrulla municipal; la Estatal detuvo a 4 participantes

Por Redacción

Septiembre 28, 2026 03:00 a.m.
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Zafarrancho en La Zapatilla deja varios golpeados
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      Una descomunal riña se registró este domingo en la comunidad de La Zapatilla, perteneciente al municipio de Cerro de San Pedro, en donde los participantes quemaron una patrulla de la Policía Municipal y finalmente la Guardia Civil Estatal tuvo que intervenir con la detención de cuatro participantes.

      Fue la tarde de este domingo cuando se realizaba un jaripeo en la comunidad mencionada. 

      Durante el evento varios asistentes empezaron a pelear y aparentemente elementos de la Policía Municipal agredieron a varios civiles, lo que desencadenó el zafarrancho con la participación de decenas de habitantes.

      En la riña colectiva una patrulla de la Policía Municipal fue quemada por lo mismos habitantes, quienes acusaban a los elementos de haber golpeado severamente a varios de ellos, dos fueron atendidos por paramédicos y trasladados en ambulancia a un hospital para recibir atención médica requerida.

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      Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado informó que, tras la riña registrada en la localidad de La Zapatilla, la Guardia Civil Estatal intervino de inmediato, logrando controlar la situación.

      Indicó que como resultado cuatro personas fueron detenidas y se aseguraron diversos indicios que fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para el deslinde de responsabilidades.

      Reportó que por ahora la situación se encuentra bajo control y se mantiene presencia operativa en la zona para preservar la seguridad de la población.

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