logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

West Elm abre sus puertas en The Park SLP

Fotogalería

West Elm abre sus puertas en The Park SLP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Alumno de preparatoria falleció por sobredosis de "cristal": FGE

El Ministerio Público integra la carpeta de investigación para esclarecer dónde ocurrió el consumo, precisó

Por Rubén Pacheco

Septiembre 28, 2026 11:45 a.m.
A
Alumno de preparatoria falleció por sobredosis de cristal: FGE
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Una sobredosis de "cristal" con un medicamento antidepresivo, fue la causa del fallecimiento de un estudiante de la preparatoria "Prof. Pedro Vallejo", ubicada en el Centro Histórico capitalino, confirmó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

      Expuso que el Ministerio Público se encuentra en proceso de integrar la carpeta de investigación y aportar todos los indicios necesarios, a fin de establecer dónde consumió la droga y el fármaco.

      Relató que, de acuerdo con las primeras testimoniales, el adolescente comenzó a sentirse mal en el plantel, por lo que la dirección se comunicó con los padres para que acudieran por él y posteriormente lo llevaron al hospital.

      Refirió que la Fiscalía recibió el reporte de un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde el joven arribó para recibir atención médica de urgencia y posteriormente falleció.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "Se constituyó allá el Ministerio Público, levantó el cadáver, realizaron la necropsia y pues bueno, la muerte sí viene por una sobredosis", complementó.

      En entrevista, puntualizó que, aunque todavía no existen elementos para determinar si algún compañero de clase le facilitó la sustancia, no se descarta averiguar esa línea de investigación.

      LEA TAMBIÉN

      Fallece alumno de preparatoria "Pedro Vallejo"; la FGE investiga

      El SEER informó que la autoridad ministerial será la encargada de determinar la causa

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Alumno de preparatoria falleció por sobredosis de cristal: FGE
      Alumno de preparatoria falleció por sobredosis de cristal: FGE

      Alumno de preparatoria falleció por sobredosis de "cristal": FGE

      SLP

      Rubén Pacheco

      El Ministerio Público integra la carpeta de investigación para esclarecer dónde ocurrió el consumo, precisó

      Ultiman a balazos a un joven en Tamuín
      Ultiman a balazos a un joven en Tamuín

      Ultiman a balazos a un joven en Tamuín

      SLP

      Huasteca Hoy

      El hecho provocó movilización de corporaciones en la carretera Tamuín-Estación Las Palmas

      SSPC reporta 8 detenidos en La Zapatilla; no habla de fallecidos
      SSPC reporta 8 detenidos en La Zapatilla; no habla de fallecidos

      SSPC reporta 8 detenidos en La Zapatilla; no habla de fallecidos

      SLP

      Iván Edmundo Rodríguez

      En videos, acusan a policías de causar una muerte; la corporación dice que aseguró armas de fuego y una camioneta

      Otro hombre en bici está grave tras ser embestido por camioneta
      Otro hombre en bici está grave tras ser embestido por camioneta

      Otro hombre en bici está grave tras ser embestido por camioneta

      SLP

      Redacción