Alumno de preparatoria falleció por sobredosis de "cristal": FGE

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Una sobredosis de "cristal" con un medicamento antidepresivo, fue la causa del fallecimiento de un estudiante de la preparatoria "Prof. Pedro Vallejo", ubicada en el Centro Histórico capitalino, confirmó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Expuso que el Ministerio Público se encuentra en proceso de integrar la carpeta de investigación y aportar todos los indicios necesarios, a fin de establecer dónde consumió la droga y el fármaco.

Relató que, de acuerdo con las primeras testimoniales, el adolescente comenzó a sentirse mal en el plantel, por lo que la dirección se comunicó con los padres para que acudieran por él y posteriormente lo llevaron al hospital.

Refirió que la Fiscalía recibió el reporte de un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde el joven arribó para recibir atención médica de urgencia y posteriormente falleció.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

#SLP | Alumno de preparatoria falleció por sobredosis de "cristal", confirmó la titular de la FGE / Más información: ??https://t.co/uW94AXhKnq pic.twitter.com/w9hgqguPVp — Pulso Online (@pulso_mx) September 28, 2026

"Se constituyó allá el Ministerio Público, levantó el cadáver, realizaron la necropsia y pues bueno, la muerte sí viene por una sobredosis", complementó.

En entrevista, puntualizó que, aunque todavía no existen elementos para determinar si algún compañero de clase le facilitó la sustancia, no se descarta averiguar esa línea de investigación.