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"Aterrizan" cigarrillos pirata en el AICM

Por El Universal

Octubre 04, 2026 03:00 a.m.
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"Aterrizan" cigarrillos pirata en el AICM
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      Ciudad de México.- En lo que va del año, 130 millones 69 mil 100 cigarros ilegales han sido asegurados en la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) por personal de la Marina y la Agencia Nacional de Aduanas de México, los cuales la delincuencia organizada pretendía ingresar camuflajeados de mercancías como palillos perfumados, equipo de audio o básculas electrónicas.

      Este contrabando desde Asia representa un daño fiscal estimado de 695 millones de pesos.

      Estadísticas de la Secretaría de Marina (Semar) obtenidas por El Universal refieren que los meses con el mayor número de unidades aseguradas son enero, con 60 millones 928 mil cigarrillos; febrero, con 25 millones 640 mil, y agosto, con 20 millones 831 mil 800.

      Los cigarros proceden de Corea del Sur; Narita, Japón; Bangkok, Tailandia; Singapur; Sri Lanka; Dubái, Emiratos Árabes Unidos; China y Taiwán. Expertos en comercio exterior y Ciencias Químicas señalan que la invasión de cigarrillos ilegales o pirata va mucho más allá de la pérdida recaudatoria o de una ilegalidad aduanera: es un fenómeno que genera distorsiones en comercio exterior, competencia, salud pública, seguridad y Estado de derecho.

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      En cuanto al riesgo sanitario, los productos introducidos se elaboran fuera de los canales formales y de los controles relacionados con su origen, composición y fabricación. Un cigarrillo apócrifo puede contener restos de alfombra, madera, aserrín, pelusa, telas y de cualquier producto que pueda dar la textura del tabaco.

      En los primeros nueve meses de este año, los elementos navales y de Aduanas incautaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 180 toneladas de cajetillas. 

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