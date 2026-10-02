Audomaro es clave en huachicol: oposición

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Ciudad de México.- La oposición en el Congreso de la Unión acusó al exdirector del Centro Nacional de Inteligencia en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, Audomaro Martínez, de ser pieza clave y la mente maestra en la red de corrupción y huachicol fiscal con "Andy" López Beltrán y Amílcar Olán que operó en el sexenio pasado.

En entrevistas con El Universal, los grupos parlamentarios del PAN y del PRI exigieron a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno transparentar su patrimonio, luego de que él mismo reservara por cinco años su declaración patrimonial al argumentar que publicarla pone riesgo a la seguridad nacional.

El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, dijo que el general Audomaro Martínez es parte del "cártel de Macuspana, por lo que lo correcto es que haga pública su declaración patrimonial" y exigió a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno hacer públicos sus bienes patrimoniales.

"Cada día salen nuevos escándalos de funcionarios y exfuncionarios de la 4T que se enriquecieron y otros que ocultan su patrimonio. Todo ello fue al amparo y a sabiendas de López Obrador, quien ahora sale a dar lecciones de periodismo y ética. Es una vergüenza", dijo.

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Por su parte, Federico Döring Casar, vocero del PAN en la Cámara de Diputados, afirmó que Audomaro Martínez Zapata fue el operador de una presunta red de huachicol fiscal, en la que estarían involucrados Andrés Manuel López Beltrán y Jorge Amílcar Olán Aparicio.

"Es evidente que es la mente detrás de la industria de huachicol de ´Andy´ y Amílcar, y por eso es que es imposible que transparente su patrimonio, porque todo podría ser como el caso de Amílcar en Suiza, un robadero inimaginable", comentó el panista.

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, dijo que "la seguridad nacional no puede convertirse en un argumento para ocultar el patrimonio de quienes ejercen responsabilidades públicas".

Por su parte, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que el partido oficialista no encubrirá a ningún exfuncionario que deba rendir cuentas.

Monreal Ávila enfatizó que el partido no asumirá la defensa de particulares y sostuvo que las instituciones correspondientes deberán hacer su trabajo sin interferencias políticas.