Aumenta consumo de cannabis y opioides: ENCODAT

David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud (Ssa), presentó la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025 (ENCODAT), como parte de la Estrategia por la Paz y Contra las Adicciones.

En la conferencia mañanera de este martes 23 de diciembre en Palacio Nacional, Kershenobich informó que la cannabis es la principal droga ilegal y se monitorea la evolución del consumo de opioides.

La cannabis aumentó de 9.3% en 2016 a 13.3% en 2025; los alucinógenos aumentaron de 0.8% en 2016, en adultos a 1.5%, y los estimulantes de tipo anfetamínico aumentaron de 0.9 en 2016 a 1.6% en 2025.

El Tramadol, dijo, tendrá que ser recetado porque puede ser un factor responsable por el consumo de opioides.

"A pesar del aumento, sigue siendo un consumo bajo y la prevalencia de fentanilo que también se investigó fue muy baja 0.2 alguna vez y 0.1 en el último año", dijo.

Sobre drogas ilegales, expuso que el consumo experimental pasó de 20.6% de 2016 a 14.6% en 2025, mientras en adolescentes bajó de 6.2% a 4.1%.

Sobre el uso indebido de medicamentos, aumentó de 1.3% en el mismo periodo a 2.5%, y el consumo de opioides aumentó de 0.1 en 2016 a 1.4 % en 2025.

Entre las conclusiones, presentó que el consumo de alcohol se redujo en adolescentes y se refuerzan las iniciativas para la disminución del consumo en general, especialmente en las mujeres adultas.

Indicó que la transición al vapeo en adolescentes se atiende con campañas y nuevas regulaciones.

"En relación a la nicotina, la transición al vapeo en adolescentes la estamos atendiendo con las nuevas regulaciones que acaban de ser aprobadas y también con campañas educativas y seguiremos insistiendo en el riesgo que tiene el cigarro electrónico en salud mental", dijo.

Detalló que la ENCODAT identifica y analiza los patrones, consumo, frecuencia, dependencia, percepción de riesgo, acceso y su relación con la salud mental y detonantes sociales. Agregó que la salud mental es prioridad en adolescentes porque concentran las mayores vulnerabilidades.

La Encuesta se realizó a 19 mil 200 personas de 12 a 65 años de edad, dividida en adolescentes y adultos.