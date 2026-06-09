Aumentan incidentes en sector petrolero

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Ciudad de México.- Los incidentes en México relacionados con el sector petrolero están al alza y, por el contrario, el presupuesto para labores de seguridad y supervisión ha disminuido 63% real entre 2018 y 2026, indican cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Datos consultados por El Universal muestran que en 2018 la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (Asea) ejerció un gasto de 970 millones de pesos. Sin embargo, para este año lo aprobado por el Poder Legislativo ascendió a 353 millones de pesos, como parte de una reducción progresiva y siendo la menor asignación desde 2015, cuando se creó esa institución.

La Asea, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), regula y supervisa la seguridad industrial, seguridad operativa y protección al ambiente respecto de las actividades del sector de hidrocarburos.

Además, regula barriles de petróleo, gas natural, pozos terrestres, plataformas marinas, gasolinerías, ductos, terminales de almacenamiento y distribución, refinerías, centros procesadores de gas natural, centros de distribución de gas LP, entre otros.

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Los sucesos no sólo se han limitado a Pemex, sino a empresas privadas de gas, que han sufrido accidentes como derrames, incendios y fugas.

Un ejemplo es la explosión de una pipa de gas en el puente de La Concordia en Iztapalapa que dejó 32 muertos en septiembre pasado. En 2025 el gobierno incrementó 18% los recursos aprobados para Asea, pero los incidentes se siguen presentando.

Un mes después, en noviembre de 2025, una pipa de gas se volcó en la carretera México-Puebla, a la altura de Río Frío, generando una enorme explosión.

La semana pasada una pipa de gas explotó en instalaciones donde supuestamente se surtía combustible robado en Tepeaca, Puebla, lo que ocasionó que fueran evacuadas casi 2 mil personas.

En el caso de derrames, en febrero de 2026 se detectaron manchas de hidrocarburos en el golfo de México, incidente que cobró relevancia porque se ocultó al entonces director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, y actualmente se detectó otro derrame en Manzanillo, Colima, del cual no han determinado causas ni responsables.