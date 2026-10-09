logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El vinilo resurge en México y desafía al streaming gracias a la coleccionismo juvenil

Fotogalería

El vinilo resurge en México y desafía al 'streaming' gracias a la coleccionismo juvenil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Huracán "Simón": Si viajas hacia el Pacífico en avión esto te interesa

La aerolínea no cubrirá gastos extras por transporte o alojamiento derivados del fenómeno.

Por El Universal

Octubre 09, 2026 04:59 p.m.
A
Huracán Simón: Si viajas hacia el Pacífico en avión esto te interesa
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 9 (EL UNIVERSAL).- Debido a la trayectoria del huracán Simón sobre el Océano Pacífico y su posible impacto en la costa del Pacífico mexicano, Aeroméxico prevé impactos en las operaciones desde y hacia Acapulco, Colima, Ixtapa-Zihuatanejo, Manzanillo, Mazatlán, Puerto Vallarta y Tepic.

      Aeroméxico activa política de protección por huracán Simón

      Por lo tanto, emitió una política de protección aplicable para pasajeros con boleto expedido con placa 139 incluyendo código compartido AM emitido en/antes del 09 de octubre de 2026. Tiene vigencia al 13 de octubre de 2026.

      Itinerarios Afectados

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Todos los viajes desde, hacia y a través de:

      Acapulco, Gro. (ACA)

      Ixtapa-Zihuatanejo, Gro. (ZIH)

      Mazatlán, Sin. (MZT)

      Tepic, Nay. (TPQ)

      · Aplicación para fechas de viaje afectadas: 09 y 10 de octubre de 2026.

      · Fecha límite de reexpedición de boleto: 13 de octubre de 2026.

      · Fecha límite para realizar el nuevo vuelo: 13 de octubre de 2026.

      También para todos los viajes desde, hacia y a través de:

      Manzanillo, Col. (ZLO)

      Colima, Col. (CLQ)

      Puerto Vallarta, Jal. (PVR)

      · Aplicación para fechas de viaje afectadas: 09 y 11 de octubre de 2026

      · Fecha límite de reexpedición de boleto: 14 de octubre de 2026.

      · Fecha límite para realizar el nuevo vuelo: 14 de octubre de 2026.

      Condiciones para cambios y responsabilidades de Aeroméxico

      ¿Cobrarán cargos por cambio de fecha?

      A todos los pasajeros que tengan boletos hacia las ciudades mencionadas, no se les cobrará cargo por cambio de fecha ni diferencia de tarifa, siempre y cuando se respete la misma ruta y cabina pagada.

      Se condona el cargo por expedición de boleto, se permite cambio de ruta sin cargo.

      En caso de existir diferencia en la tarifa entre el boleto original y el nuevo boleto, se deberá cobrar dicha diferencia al momento de realizar el cambio.

      Si el viaje reprogramado ocurre después del periodo de viaje permitido y el cambio se realiza dentro de las fechas de vigencia permitidas, no se aplicará el cargo por cambio, pero si aplica diferencia de tarifa.

      Aeroméxico destacó que no tiene responsabilidad alguna de cubrir cualquier costo adicional que se presente entre las ciudades afectadas como transporte terrestre, hospedaje, alimentos, etc, debido a que se trata de un fenómeno meteorológico ajeno a las operaciones de la aerolínea.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Huracán Simón: Si viajas hacia el Pacífico en avión esto te interesa
      Huracán Simón: Si viajas hacia el Pacífico en avión esto te interesa

      Huracán "Simón": Si viajas hacia el Pacífico en avión esto te interesa

      SLP

      El Universal

      La aerolínea no cubrirá gastos extras por transporte o alojamiento derivados del fenómeno.

      Claudia Sheinbaum anuncia gira para supervisar IMSS-Bienestar
      Claudia Sheinbaum anuncia gira para supervisar IMSS-Bienestar

      Claudia Sheinbaum anuncia gira para supervisar IMSS-Bienestar

      SLP

      El Universal

      Se supervisará la digitalización de expedientes médicos y se atenderán necesidades del personal.

      Consejera del INE denuncia amenazas
      Consejera del INE denuncia amenazas

      Consejera del INE denuncia amenazas

      SLP

      El Universal

      Gómez Puga ha insistido en proteger la independencia del INE frente a presiones externas.

      Dan prisión preventiva a El Tanque, presunto operador de El Mencho
      Dan prisión preventiva a El Tanque, presunto operador de El Mencho

      Dan prisión preventiva a "El Tanque", presunto operador de "El Mencho"

      SLP

      El Universal

      El operador del CJNG en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Puebla fue detenido en Zapopan