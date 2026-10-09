Huracán "Simón": Si viajas hacia el Pacífico en avión esto te interesa

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 9 (EL UNIVERSAL).- Debido a la trayectoria del huracán Simón sobre el Océano Pacífico y su posible impacto en la costa del Pacífico mexicano, Aeroméxico prevé impactos en las operaciones desde y hacia Acapulco, Colima, Ixtapa-Zihuatanejo, Manzanillo, Mazatlán, Puerto Vallarta y Tepic.

Aeroméxico activa política de protección por huracán Simón

Por lo tanto, emitió una política de protección aplicable para pasajeros con boleto expedido con placa 139 incluyendo código compartido AM emitido en/antes del 09 de octubre de 2026. Tiene vigencia al 13 de octubre de 2026.

Itinerarios Afectados

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Todos los viajes desde, hacia y a través de:

Acapulco, Gro. (ACA)

Ixtapa-Zihuatanejo, Gro. (ZIH)

Mazatlán, Sin. (MZT)

Tepic, Nay. (TPQ)

· Aplicación para fechas de viaje afectadas: 09 y 10 de octubre de 2026.

· Fecha límite de reexpedición de boleto: 13 de octubre de 2026.

· Fecha límite para realizar el nuevo vuelo: 13 de octubre de 2026.

También para todos los viajes desde, hacia y a través de:

Manzanillo, Col. (ZLO)

Colima, Col. (CLQ)

Puerto Vallarta, Jal. (PVR)

· Aplicación para fechas de viaje afectadas: 09 y 11 de octubre de 2026

· Fecha límite de reexpedición de boleto: 14 de octubre de 2026.

· Fecha límite para realizar el nuevo vuelo: 14 de octubre de 2026.

Condiciones para cambios y responsabilidades de Aeroméxico

¿Cobrarán cargos por cambio de fecha?

A todos los pasajeros que tengan boletos hacia las ciudades mencionadas, no se les cobrará cargo por cambio de fecha ni diferencia de tarifa, siempre y cuando se respete la misma ruta y cabina pagada.

Se condona el cargo por expedición de boleto, se permite cambio de ruta sin cargo.

En caso de existir diferencia en la tarifa entre el boleto original y el nuevo boleto, se deberá cobrar dicha diferencia al momento de realizar el cambio.

Si el viaje reprogramado ocurre después del periodo de viaje permitido y el cambio se realiza dentro de las fechas de vigencia permitidas, no se aplicará el cargo por cambio, pero si aplica diferencia de tarifa.

Aeroméxico destacó que no tiene responsabilidad alguna de cubrir cualquier costo adicional que se presente entre las ciudades afectadas como transporte terrestre, hospedaje, alimentos, etc, debido a que se trata de un fenómeno meteorológico ajeno a las operaciones de la aerolínea.