Presidente de la CAF busca explorar la idea de jugar la Copa Africana de Naciones cada 2 años

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La Confederación Africana de Fútbol está reevaluando su decisión de celebrar la Copa Africana de Naciones cada cuatro años, declaró el presidente de la CAF, Patrice Motsepe, el viernes, cuando añadió que su organización no recibe órdenes de la FIFA ni de la UEFA.

Declaraciones de Patrice Motsepe sobre la frecuencia de la Copa Africana

Motsepe, quien el pasado diciembre anunció que la Copa Africana bienal pasaría a un ciclo de cuatro años a partir de 2028, afirmó el viernes que era "una tontería, una absoluta basura" que la CAF estuviera siendo dirigida por el organismo rector mundial o por el europeo.

La decisión en ese momento, que llevaba la competición a un calendario alineado con el calendario internacional de la FIFA, molestó a muchos en la Copa Africana en Marruecos, y algunos señalaron que se tomó pensando en los deseos europeos, en detrimento de los intereses africanos.

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Motsepe, un multimillonario sudafricano que también es vicepresidente de la FIFA, pareció dolido por las críticas.

"Mi trabajo número 1, mi deber número 1 es proteger, promover y hacer avanzar los intereses de África", manifestó. "Y hay momentos en los que tengo que mantenerme firme y decir: 'Escuchen, vamos a luchar en este asunto'. Y hay momentos en los que tengo que decir: 'No'.

"La AFCON —porque este es uno de los temas de los que estamos hablando—, tomamos una decisión como África porque había muchos asuntos, pero puedo garantizarles que lo hemos hablado en los últimos días para decir que estamos revisándolo todo, incluido que la AFCON vuelva a celebrarse cada dos años", expresó Motsepe. "Lo tenemos muy claro".

Confirmación de la Copa Africana 2027 y apoyo institucional

Motsepe habló en el último día de la conferencia estratégica de tres días de la CAF en Cabo Verde. El jueves reiteró el apoyo "unánime" del organismo de 54 miembros al cuestionado presidente de la FIFA, Gianni Infantino, e Infantino recordó a sus posibles votantes en una elección las inversiones que la FIFA ha realizado en el fútbol africano desde que asumió el cargo hace 10 años.

Motsepe dice que la Copa Africana de 2027 va por buen camino

Motsepe reafirmó que la próxima Copa Africana se celebrará según lo previsto en Kenia, Tanzania y Uganda el próximo año, pese a recientes reportes de medios de Francia que indicaban que los proyectos de construcción no iban según el calendario y que algunos miembros de la CAF estaban presionando para que el torneo se trasladara.

"Hay que creer en África. Habrá problemas, habrá fracasos, está bien, pero estaremos ahí. Eso es lo que Mandela nos enseñó", afirmó Motsepe.

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